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«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار اليوم

كتب:

شريف سليمان
10:09 ص | الجمعة 11 نوفمبر 2022
حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة الإعلامية للأرصاد الجوية، إنّ اليوم الجمعة سيشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، بسبب تأثر حالة الطقس بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، مع وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يساعد على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، الأمر الذي يترتب عليه حجب جزء من أشعة الشمس والحد من تأثير أشعة الشمس.

أجواء خريفية في النهار

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية: «سنشعر بالأجواء الخريفية المعتدلة في فترة النهار على أغلب المناطق الشمالية، مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وأجواء مائلة للحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار».

الطقس في فترة الليل

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة الإعلامية للأرصاد الجوية: «خلال فترات الليل، وفور غياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وتكون الأجواء مائلة للبرودة على أنحاء الجمهورية كافة».

وأردفت: «مع وجود المنخفض الجوي لطبقات الجو العليا سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مرورا بمطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش، وكل هذه المناطق معرضة لسقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة من اليوم».

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