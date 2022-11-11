عاجل.. حالة الطقس غدا السبت.. أجواء خريفية وسقوط أمطار والعظمى بالقاهرة 25

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، منذ قليل، بيانا تفصيليا بدرجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة غدا السبت على القاهرة والمحافظات الأخرى، ومن المتوقع أن يستمر طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية.

توقعات بسقوط أمطار غدا

وأضافت الأرصاد في بيانها، أن طقس الغد مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أنه من المتوقع أن يشهد الغد سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الغربية وشمال الوجة البحري، وكذلك السواحل الشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

وجاءت درجات الحرارة، المتوقعة في حالة الطقس غدًا السبت 12 نوفمبر على جميع مدن الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 25- 17

- العاصمة الإدارية 25 - 17

- 6 أكتوبر 25 - 17

- بنها 25 - 18

- دمنهور 25- 18

- كفر الشيخ 24 - 17

- المنصورة 24 - 17

- دمياط 24 - 18

- بورسعيد 25- 17

- الإسماعيلية 26 - 14

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 25 - 17

- شبين الكوم 25- 17

- طنطا 24 - 17

- شلاتين 28 - 21

- الإسكندرية 24 - 17

- العلمين الجديدة 23- 17

- وادي النطرون 24- 17

- مطروح 23 - 16

- السلوم 23 - 15

- سيوة 23 - 12

- العريش 25- 17

- رفح 25- 17

- الطور 26 - 18

- كاترين 19 - 10

- رأس سدر 26- 14

- نخل 22 - 10

- طابا 24 - 19

- نويبع 25 - 20

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 29- 20

- الغردقة 28- 19

- مرسى علم 27 - 20

- الفيوم 26 - 15

- بني سويف 26- 14

- المنيا 26- 14

- أسيوط 26 - 13

- سوهاج 27- 13

- قنا 29- 13

- الأقصر 28 - 14

- أسوان 30- 15

- الوادي الجديد 30- 12

- أبو سمبل 28 - 15

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21.