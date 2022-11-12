الجمهوري جو لومباردو يفوز بمنصب حاكم ولاية نيفادا الأمريكية

أعلنت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، فوز الجمهوري جو لومباردو بمنصب حاكم ولاية نيفادا، وحصول المرشح عن الحزب الديمقراطي رائد الفضاء السابق، مارك كيلي على مقعد بمجلس الشيوخ مدته 6 سنوات، عن ولاية أريزونا.

«كيلي» يتغلب على الجمهوري بليك ماسترز في أريزونا

وقالت شبكتا «سي إن إن» و«سي بي إس» الأمريكيتين، إن «كيلي» تغلب على خصمه الجمهوري بليك ماسترز، والمدعوم من رئيس الإدارة السابق دونالد ترامب، في انتخابات الشيوخ.

وذكرت شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية، أن «ماسترز» لم يعترف بهزيمته في ولاية أريزونا، حتى الآن.

وقالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن الديمقراطيين أصبحوا على مسافة مقعدٍ واحد فقط للاحتفاظ بغالبيته في مجلس الشيوخ.

الحزب الديمقراطي حصل على 203 مقاعد نيابية

وفي وقت سابق، قال مركز «إيديسون» للإحصاءات، إن الحزب الديمقراطي حصل على 203 مقاعد نيابية مقابل 211 لمنافسه الجمهوري في مجلس النواب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي انتخابات مجلس الشيوخ، تعادل الديمقراطيون والجمهوريون، وحصد كل منهما على 49 مقعداً، فيما تتطلب الأغلبية 51 مقعداً، وقالت وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن الحزبين ينتظران حسم مقعدي ولاية نيفادا لتصدر سباق مجلس الشيوخ، حيث ينافس الجمهوري آدم لاكسالت الديمقراطية كاثرين ماتسو، والمقعد الثاني في جورجيا حيث تشهد الولاياة، جولة إعادة في 6 ديسمبر المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

جدير بالذكر، أن الكونجرس الأمريكي بتشكيلته الجديدة سيعقد أولى جلساته في 3 يناير من العام المقبل 2023.