حالة الطقس اليوم السبت.. أجواء خريفية وتوقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة

أعنلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، على كل أنحاء الجمهورية، إذ تسود أجواء خريفية يسودها أجواء معتدلة الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت الأرصاد في بيان، أن طقس اليوم حار على جنوب الصعيد ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر «حلايب وشلاتين».

درجات الحرارة اليوم على كل أنحاء الجمهورية

وذكر خبراء الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري، إذ تصل العظمى لـ 25 والصغرى 18، السواحل الشمالية العظمى 24 والصغرى 18، جنوب سيناء العظمى 28 والصغرى 20، شمال الصعيد العظمى 26 والصغرى 14، جنوب الصعيد العظمى 30 والصغرى 16.

درجات الحرارة غدا الأحد

وتصل درجات الحرارة غدا الأحد 13-11-2022، على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري، إلى: العظمى 26 والصغرى 17، السواحل الشمالية العظمى 25 والصغرى 17، جنوب سيناء العظمى 28 والصغرى 20، شمال الصعيد العظمى 27 والصغرى 15، جنوب الصعيد العظمى 31 والصغرى 16 درجة مئوية.