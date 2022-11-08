أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى.. الأرصاد الجوية توجه تحذيرا

شهدت سماء القاهرة الكبرى والجيزة، منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة الشدة، بالتزامن مع الساعات الأولى لشروق الشمس، وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المسبق من تساقط الأمطار ووجود شبورة مائية على بعض الطرق.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد كشفت في بيان لها عن اضطراب حالة الطقس بداية من اليوم، بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا، يقابله منخفض آخر على سطح البحر المتوسط، ما يزيد نشاط الرياح الغربية والشمالية الغربية أحيانا على مدن محافظات الجمهورية، عدا شمال وجنوب الصعيد، لافتة إلى أنّ حالة عدم الاستقرار تستمر لـ3 أيام مقبلة.

أمطار بين متوسطة ومتفاوتة الشدة

ولفتت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها، إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أقصى السواحل الغربية للبلاد، يصاحبها أمطار بين متوسطة ومتفاوتة الشدة، تتقدم إلى الداخل خلال ساعات النهار، وتصل إلى شمال وجنوب الوجه البحري، مع توقعات بوصولها خفيفة أو متوسطة على مناطق متفرقة من محافظة القاهرة الكبرى.

الطقس سيكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار

وأوضحت الهيئة، أن الطقس سيكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، معتدلا على السواحل الشرقية والغربية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلا على السواحل الشمالية الغربية، لطيفا في أول الليل مائلا للبرودة في آخره على الأنحاء كافة.