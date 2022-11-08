«الأرصاد الجوية»: أمطار على السواحل الشمالية تمتد للقاهرة ومدن القناة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة منذ ساعات الصباح الباكر، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، الإسكندرية، مطروح، السلوم، العلمين والضبعة، كما امتدت إلى شمال الوجه البحري.

وتابعت «الأرصاد» في بيان صادر عنها، أن السواحل تواجه أمطار متفاوت الشدة منذ مساء أمس الإثنين ومستمرة اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع وفقا لصور الأقمار الصناعية، أن تتقدم السحب للداخل لتصل إلى شمال الدلتا، ومناطق من جنوب الوجه البحري وتصل لمدن القناة في حين من المنتظر أن تصل بين متوسطة وخفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.

كما يسود طقس غائم بشكل جزئي طوال اليوم، وتقل فرص سطوع أشعة الشمس، على معظم مدن ومحافظات الجمهورية عدا شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، كما يلي:

- القاهرة 25 - 18

- العاصمة الإدارية 25 - 17

- 6 أكتوبر25 - 17

- بنها 25 - 18

- دمنهور 24 - 18

- كفر الشيخ 24 - 17

- المنصورة 25 - 17

- دمياط 24 - 18

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 26 - 15

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 25 - 16

- شبين الكوم 25 - 16

- طنطا 25 - 16

- شلاتين 28 - 21

- الإسكندرية 24 - 17

- العلمين الجديدة 24- 17

- وادي النطرون 26- 17

- مطروح 25 - 17

- السلوم 25 - 16

- سيوة 25 - 13

- العريش 24 - 17

- رفح 24 - 17

- الطور 26 - 18

- كاترين 21 - 12

- رأس سدر 25 - 14

- نخل 23 - 13

- طابا 25 - 19

- نويبع 26 - 20

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 29 - 20

- الغردقة 28 - 19

- مرسى علم 28 - 21

- الفيوم 26 - 16

- بني سويف 26 - 15

- المنيا 26 - 14

- أسيوط 26 - 14

- سوهاج 27 - 15

- قنا 28 - 14

- الأقصر 28 - 16

- أسوان 28 - 17

- الوادي الجديد 28 - 10

- أبو سمبل 27 - 15

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21.