أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 10-11-2022 في مصر

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس في السوق المحلية؛ لتحافظ على قيمتها المادية منذ مطلع الأسبوع الجاري، وفيما يلي، يرصد موقع «الوطن»، أسعار الفراخ البيضاء اليوم ومشتقاتها في السوق المحلية، ووفق نشرة شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، استقرار أسعار الدواجن بكل أنواعها ما بين البلدي والبيضاء والساسو والأمهات.

وأضاف أنّ سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء يباع من المزرعة بسعر 33 جنيها من المزرعة، بينما تباع للمستهلك في السوق المحلية بنحو 38 جنيهًا، ببنما البلدي يكون سعرها في المزرعة يتراوح ما بين 46 و48 جنيهًا، بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 48 و50 جنيهًا، والساسو يحصل عليها من المزرعة بسعر 38 جنيها، وتباع في الأسواق المحلية بسعر 42 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء بالمحلات التجارية

وحافظت مشتقات الدواجن على نفس قيمتها في المحلات التجارية الكبري، حيث تراوح سعر الكيلو جرام الحي منها ما بين 40 إلى 42 جنيهًا، ووصل سعر الهياكل تراوح بين 20 و26 جنيهًا، والأجنحة بين 30 إلى 35 جنيهًا، وتراوح طبق الكبد والقوانص بلغ اليوم من 45 إلى 55 جنيهًا.

بينما وصل الأوراك اليوم بين 54 و56 جنيهًا، في حين الأوراك المخلية اليوم بين 65 و70 جنيهًا، ووصل طبق الدبابيس تراوح سعرها بين 60 و65 جنيهًا، وسجل البانيه بين 95 و130 جنيهًا.

وسجل الشيش طاووق الكيلو بـ120 جنيهًا، والشيش البانية بين 120 و170 جنيها، وتباع صدور الدواجن بالعظم بين 80 و90 جنيهًا، وتكون الفرخة المجمدة وزن من 750 إلى 1300 جرام، بسعر يتراوح ما بين 70 و95 جنيها.