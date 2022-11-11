أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 11-11-2022 في مصر

استقرت كافة السلع والمنتجات ومشتقات الدواجن اليوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر الجاري، ويتابع المواطنون الأسعار المختلفة للسلع ومن بينها أسعار الفراح اليوم وكذلك الخضروات والفاكهة في الأسواق المحلية.

وحافظت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة في السوق المحلية، وفيما يلي، ترصد «الوطن»، أسعار الفراخ البيضاء اليوم ومشتقاتها في السوق المحلية، ووفق نشرة شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

شهدت أسعار الدواجن بكل أنواعها ما بين البلدي والبيضاء والساسو والأمهات»، استقرارا في الأسواق، وفق ما أكده الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مضيفا أنّ سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء يباع من المزرعة بسعر 33 جنيها من المزرعة، بينما تباع للمستهلك في السوق المحلية بنحو 38 جنيهًا.

ووصلت الفراخ البلدي في المزرعة بسعر يتراوح ما بين 46 و48 جنيهًا، بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 48 و50 جنيهًا، والساسو يحصل عليها من المزرعة بسعر 38 جنيها، وتباع في الأسواق المحلية بسعر 42 جنيهًا.

سعر الفراخ البيضاء في المحلات التجارية

في البداية استقر سعر الهياكل للفراخ البيضاء عند سعر تراوح بين 20 و26 جنيهًا، والأجنحة بين 30 إلى 35 جنيهًا، وتراوح طبق الكبد والقوانص بلغ اليوم من 45 إلى 55 جنيهًا في المحلات التجارية الكبري، فيما تراوح سعر الكيلو جرام الحي منها ما بين 40 إلى 42 جنيهًا، وجاء سعر الأوراك اليوم الجمعة بين 54 و56 جنيهًا، في حين الأوراك المخلية اليوم بين 65 و70 جنيهًا، ووصل طبق الدبابيس تراوح سعرها بين 60 و65 جنيهًا، وسجل البانيه بين 95 و130 جنيهًا.

وسجل سعر صدور الدواجن بالعظم بين 80 و90 جنيهًا، وتكون الفرخة المجمدة وزن من 750 إلى 1300 جرام، بسعر يتراوح ما بين 70 و95 جنيها، وسجل الشيش طاووق الكيلو بـ120 جنيهًا، والشيش البانية بين 120 و170 جنيها.