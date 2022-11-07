أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 7-11-2022 في مصر

حافظت أسعار الفراخ البيضاء ومشتقاتها في السوق المحلية على نفس قيمتها المادية منذ الأسبوع الماضي، وفق المعلن من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وفي هذا الصدد، يقدم موقع «الوطن»، أسعار الفراخ البيضاء اليوم ومشتقاتها في السوق المحلية، ووفق نشرة شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سعر الدواجن البلدي من المزرعة يتراوح ما بين 46 و48 جنيهًا، بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 48 و50 جنيهًا، والساسو يحصل عليها من المزرعة بسعر 38 جنيها، وتباع في الأسواق المحلية بسعر 42 جنيهًا.

وأوضح أن سعر الكيلو جرام من الفراخ البيضاء فهو يباع من المزرعة بنحو 33 جنيها من المزرعة، بينما تباع للمستهلك في السوق المحلية بنحو 38 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء بالمحلات التجارية

وسجلت مشتقات الدواجن البيضاء للكيلو جرام في المحلات التجارية، كالآتي:

- الدواجن البيضاء ما بين 40 و42 جنيها للكيلو جرام.

- الأوراك اليوم بين 54 و56 جنيهًا.

- الأوراك المخلية اليوم بين 65 و70 جنيهًا.

- الهياكل تراوح بين 20 و26 جنيهًا.

- الأجنحة بين 30 إلى 35 جنيهًا.

- طبق الكبد والقوانص بلغ اليوم من 45 إلى 55 جنيهًا.

- الدبابيس تراوح سعرها بين 60 و65 جنيهًا.

- البانيه بين 95 و130 جنيهًا.

- الشيش طاووق الكيلو بـ120 جنيهًا.

- الشيش البانية بين 120 و170 جنيها.

- صدور الدواجن بالعظم بين 80 و90 جنيهًا.

- الفرخة المجمدة وزن من 750 إلى 1300 جرام، بسعر يتراوح ما بين 70 و95 جنيها.