«الصحة»: انخفاض معدلات التقزم في مصر من 21% إلى 13%

كشفت وزارة الصحة والسكان عن انخفاض معدلات التقزم بين الأطفال على مستوى جمهورية مصر من 21%؜ إلى 13%؜ أي بمعدل 8%؜ بعد تدشين مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية وهي السمنة والتقزم والأنيميا.

وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها المبادرة تم تدشينها من 4 سنوات، وتنطلق مع بداية كل عام دراسي بمختلف المحافظات مستهدفة الأطفال.

تسليم كارت متابعة للطفل

وتابعت الوزارة من خلال المبادرة يتم تسلم كارت للمتابعة للطفل يمكن من خلاله تدوين كافة المعلومات المتعلقة به بعد فحصه من الأمراض، مشيرة إلى أنه في حال ظهور أي مرض مر أمراض سوء التغذية عليه يتم تحويله إلى أقرب مستشفى تابعة للتأمين الصحي، ويتم صرف العلاج المناسب له دون تحمل أي نفقات مالية.

وأضافت الوزارة، أن هناك تنسيق تام بين الصحة ووزارة التربية والتعليم الفني من خلال فحص أعداد الطلاب وجمع كافة البيانات الخاصة بهم، وتوفير الأماكن لفحص الطلاب والقيام بمهام المبادرة على أكمل وجه، ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة مشاركة الأطفال في هذه المبادرة خلال تواجد الفرق الطبية داخل المدارس.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن تدريب الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الصحية علي أعلي مستوي وهم عددهم يتجاوز الـ4 آلاف فريق طبي موزعين بشكل منتظم وتربيهم ليس فقط على الفحص والعلاج بل عن طريق نشر التوعية الصحية بين الطلاب والحرص علي نشر مفهوم الثقافة الصحية وتغير الأسلوب الغذائي ليعتمد على ما يفيد الجسم والسعرات الحرارية المطلوبة للبنات والبنين في اليوم الواحد.

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الالتزام بممارسة الرياضة بشكل منتظم يوميا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة وكذلك نقل هذه العادة إلى الطلاب والأطفال للمساعدة في إنشاء جيل صحي خالي من الأمراض، وذلك في إطار حرص الوزارة علي صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.