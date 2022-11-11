سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في محلات الصاغة وأسواق المال

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالانخفاض الذي سجله المعدن الأصفر على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، فكانت قيمته أمس نحو 1220 جنيهًا مقابل 1226 جنيهًا، أول أمس الأربعاء، وفق محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1248 جنيها للبيع و1254 جنيها للشراء، فيما استقر عيار 24 عند 1426 جنيها للبيع و1433 للشراء، ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم إلى 1307 جنيهات للبيع والشراء نحو 1314 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، استقر عند 1070 جنيها للبيع و1075 للشراء، وسعر عيار 14 سجل نحو 832 للبيع و836 للشراء، وعيار 12 وصل لـ 713 للبيع و717 للبيع.

أسعار الذهب في أسواق المال العالمية

وبعد عرض سعر جرام الذهب عيار 21، وصل سعر الذهب اليوم في الأسواق العالمية ليسجل عيار 24 نحو 1381 جنيها ما يعادل بالعملة الأمريكية نحو 56.65 دولار، وعيار 21 نحو 1266 جنيها ما يعادل نحو 51.93 دولار أمريكي، وعيار 21 استقر عند 1209 جنيهات ما يعادل 49.57 دولار.

سعر عيار 18 في أسواق المال

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 1036 جنيها ما يعادل 42.49 دولار أمريكي، وعيار 14 نحو 805.76 جنيه ما يعادل 33.05 دولار، وعيار 12 شهدت قيمته نحو 690.65 جنيه ما يعادل 28.32 دولار أمريكي.

سعر الجنيه الذهب اليوم في أسواق المال

ووصل الذهب عيار 9 إلى 517.99 جنيه ما يعادل 21.24 دولار، وأسعار جنيه الذهب استقرت عند 9,669 جنيه ما يعادل 396.56 دولار، وأسعار كيلو الذهب عند مليون و381 ألفا و291 جنيها ما يعادل 56,650 دولار أمريكي.