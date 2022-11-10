أمين «الأعلى للجامعات»: نستهدف زيادة الطلاب المقبولين بالجامعات الخاصة إلى 15%

أكّد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنَّ هناك مخطط لزيادة أعداد الطلاب المقبولين في الجامعات الخاصة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات إلى 15%، موضحًا أنَّ نسب الملتحقين العام الجاري ارتفعت عن العام الماضي لتصل لـ13%.

بدأنا الاستعداد للمشاركة في استراتيجية التعليم العالي الجديدة

وأكّد «الغر» لـ«الوطن»، أنَّ الجامعات المختلفة سيكون لها دور فعّال خلال الفترة المقبلة في كل الأمور والمجالات التي تتعلق بقضايا المجتمع المصري والمساهمة فيه، ولعل أبرزها تمثل في المشاركة المجتمعية لمجابهة آثار التغيرات المناخية.

وأضاف أنَّ الجامعات تشارك في الحوار المجتمعي وجلسات الورش المتعلقة بمناقشة استراتيجية التعليم العالي الجديدة، مؤكّدًا أنَّه بمثابة جزء أساسي من الاستراتيجية بما أنَّها تمثل قطاع كبير يقدم الخدمة التعليمية لمختلف الشهادات.

التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

وأشار «الغر» إلى انتظام العمل بمختلف الكليات وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرّها الأعلى للجامعات مع التشديد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، لافتًا إلى أنَّه لا يوجد تعديل أو تأجيل أو ترحيل لها وأنَّها في موعدها.