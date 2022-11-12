حبس مسؤول مخزن مواد غذائية بدون ترخيص في القاهرة.. اعرف عقوبة الغش التجاري

قررت النيابة العامة حبس مسؤول يدير مخزن بدون ترخيص بالقاهرة وحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري وأمرت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

عقوبة الغش التجاري

قال المحامي والمستشار القانوني، أشرف ناجي، حول عقوبة الغش التجاري «يجب التفرقة بين جريمتين، الأولى هي جريمة بيع أو عرض سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو فاسدة، والثانية هي جريمة بيع أو عرض سلع مجهولة المصدر أو ليس لها فواتير أو بيانات وفي الحالتين تعتبر جريمة غش تجاري لكن تكون عقوبة الجريمة الأولى أشد نظرًا لخطورة الجريمة على الصحة العامة للمواطنين».

وأضاف «ناجي» أن قانون العقوبات نص في مادته 116 على أنه« يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار».

تابع المستشار القانوني أنه قد حدد قانون الغش والتدليس بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك ونص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق».

تفاصيل الواقعة

تمكن مسؤول بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسؤول يدير مخزن مواد غذائية بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وعقب تقنين الإجراءات والتحريات عثر بداخل المخزن 940,2 طن مواد غذائية عبارة عن دقيق وأرز وسكر مجهولة المصدر.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات لطرحها في الأسواق والاتجار بها لتحقيق ربح غير مشروع وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.