«عمر وروان» فنانين من ذوي الهمم عشقا الزي الفرعوني: «بنحس إننا ملوك»

بملابس فرعونية جميلة جذبا «عمر وروان» انتباه الحضور في احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم بشاطئ المندرة المخصص لتلك الفئة، اليوم السبت، والتي ضمت قرابة الألف مشترك من أبناء الإسكندرية من أصحاب القدرات الخاصة.

عمر وروان لفتا أنظار الجميع خلال الاحتفالية، فهما يجيدان التعامل مع الناس والدعابة وإضفاء المرح على الحفل، حيث وقفا في استقبال الضيوف بوجه بشوش وبأسلوب راقي يعكس قدرتهم على التعامل مع الغير.

«عمر»: عشق الملابس الفرعونية من موكب المومياوات الملكية

ويقول عمر فتحي، 21 سنة، فرعوني، طالب بالفرقة الأولى في كلية الآداب جامعة الإسكندرية تخصص علم النفس، إنه يعشق الشخصيات الفرعونية ويحب أن يرتدي ملابسهم حيث يشعر كأنه ملك مثلهم، مؤكدا أنه رأى موكب المومياوات الملكية وجعله يشعر بقيمة ذلك اللبس وأنه مصري من أصل فرعوني.

«روان» متيمة بالفراعنة في ملابسها ورسوماتها

أما روان السيد محمود، 20 سنة، متيمة بكل ما يخص الفراعنة، حيث أنها فنانة تشكيلية موهوبة وقدمت أعمالها في 28 معرضا سابقا، كان السواد الأعظم بهم لصور ورسومات فرعونية هي من أبدعتها بالرسم والتلوين، لتكمل عشقها بتلك الملابس الفرعونية التي تجذب الأعين، قائلة: «بحس إني ملكة».

احتفالية بالزي الفرعوني

من جهتها، أكدت حنان أبو زيد، إخصائية فنون تشكيلية بالمراكز الاستكشافية للعلوم والتكنولوجيا في الإسكندرية، لـ«الوطن»، أنهم حاولوا غرس محبة الأصل الفرعوني لدى جميع ذوي الهمم المنتسبين إليهم، من خلال تعليمهم ذلك عبر مواهبهم المختلفة ما بين رسومات وعروض تمثيلية والنحت وغيرها من الفنون التشكيلية.

وأوضحت أن المركز يقدم خدماته لذوي الهمم بشكل مجاني، مؤكدة على أن الدولة أصبحت تهتم بذوي القدرات الخاصة وتوفر لهم الكثير.