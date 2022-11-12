عميد كلية الطاقة بالجامعة المصرية اليابانية تشيد بتنظيم مصر لـCOP27: قمة تاريخية

عبّرت الدكتورة منى جمال الدين عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة اليابانية المصرية، إنّها منبهرة من تنظيم مصر COP27: «هذه قمة التنفيذ، نحن في مرحلة فارقة ولن ينسى التاريخ أن القمة التي استضافتها مصر بدأ فيها التنفيذ وتمويل المشروعات».

دعم أمريكي مهم لمصر

وأضافت عميد كلية الطاقة، خلال لقاء مع الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، مقدمي برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية: «وجود الرئيس الأمريكي جو بادين بالأمس في مصر ودعمه لمصر بـ500 مليون دولار كمرحلة أولى لدعم مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة أمر مهم للغاية، إضافة إلى وجود أكثر من 120 رئيس دولة».

وتابعت عميد كلية الطاقة والبيئة في الجامعة اليابانية المصرية: «ما شهدته من تنظيم أمر رائع للغاية، كل 5 دقائق تمر الأتوبيسات صديقة للبيئة في المدينة كلها، أنا سعيدة بمشاركة الشباب في القمة، ولدينا شاب من الجامعة يشاركون في التنظيم كمتطوعين»، مشددةً على أن تكاتف الجميع سر نجاح القمة.

تعاون كبير بين الجامعة والجامعات المصرية اليابانية

وأكّدت أنَّ هناك تعاون كبير بين الجامعة والجامعات المصرية اليابانية، إذ قامت على شراكة كاملة بين حكومتي البلدين، وتمّ توقيع الاتفاقية في عام 2009 وبدأت الجامعة في عام 2010 بالدراسات العليا، وفي عام 2017 بدأت مرحلة البكالورويس.

وأضافت: «اليابانيون معنا في كل شيء، لدينا نائبي رئيس الجامعة من اليابان يقيمان بالكامل في الجامعة، والجامعة تقوم على الأساس التعليمي الياباني المبني على المشروعات والمعامل والتعلم النشط بين الأستاذ والطالب».

وتابعت عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة اليابانية المصرية: «طلاب الدكتوراه يسافرون العامل المناظرة في الجامعات اليابانية من6 لـ9 أشهر، كما أن الأستاذ الياباني يشارك في الإشراف على نقطة البحث منذ اليوم الأول».

وأردفت: «في الكلية لدينا، كل النقاط البحثية التي يعمل عليها الطلاب يجب أن تخدم الصناعة والبيئة، إذ نحل مشكلات على أرض الواقع، وليس لدينا مخرجات نظرية».