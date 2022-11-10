مصادر: الإسكان تطرح أراضي ووحدات سكنية بالمدن الجديدة خلال أيام

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستعلن خلال أيام قليلة قبل نهاية نوفمبر الجاري، المرحلة التكميلية لأراضي الإسكان بالمدن الجديدة لصعيد مصر.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة ممثلة في صندوق التمويل العقاري، بصدد الإعلان عن المرحلة التكميلية، لوحدات «جنة، ودار مصر، وسكن مصر»، خلال أيام، وذلك من خلال طرح كراسة الشروط للمشاريع الثلاثة على موقع صندوق الإسكان الإجتماعي.

شروط التقديم لوحدات الإسكان التكميلية

وأشارت المصادر، إلى أن المرحلة التكميلية لوحدات الإسكان الفاخر بالمشروعات الثلاث «جنة ودار مصر، وسكن مصر»، والتي جرى انتهاء التقدم لها خلال مارس الماضي، لن يتم السماح للحجز بها سوى لمن تقدم لحجزها خلال مارس الماضي، وترك مقدم جدية الحجز ببنك التعمير والإسكان، حتى تاريخه، على أن يجرى فتح باب التقديم فيما بعد انتهاء مدة التقديم، لمن يرغب من المواطنين، فيما بعد، وذلك عبر طرح جديد، بأسعار مختلفة، وكراسة شروط جديدة، وطرح جديد يضم وحدات سكنية متنوعة ووحدات شاطئية بمدن الجيل الرابع وفي مقدمتها «العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، ودمياط».

طرح كراسات الشروط والمواصفات عبر موقع صندوق الإسكان الإجتماعي

وأشارت المصادر، إلى أنه سيجرى طرح كراسات الشروط والمواصفات للمشاريع الثلاث عبر موقع صندوق الاسكان الإجتماعي، حتى مساء يوم الأحد المقبل، للاطلاع على كراسة الشروط ودراسة أفضل الخيارات المتاحة أمام الحاجزين، كذلك طرح الفرصة أمام المتقدمين لرفع الأوراق المطلوبة على الموقع، على أن يبدأ الحجز بمشروع سكن مصر يوم الاثنين المقبل، ودار مصر يوم الثلاثاء 15 نوفمبر الجاري، ومشروع «جنة» يوم الأربعاء 16 من الشهر ذاته.

وأوضحت المصادر أن الوحدات السكنية المتبقية سيجرى إتاحة الفرصه لحجزها يوم الخميس المقبل بالمشاريع الثلاثة، على أن يتاح الحجز بنفس المشروع السابق الحجز فيه خلال مارس الماضي، ولن يتم السماح لأحد بتغيير نوعية الوحدة السابق التقدم لها.

توقعات بطرح وحدات الإسكان التكميلية بنفس الأسعار السابق طرحها في فبراير الماضي

وتوقعت المصادر، أن يتم الطرح الجديد لوحدات الإسكان بالمدن الجديدة بمشروعات «جنة، ودار مصر، وسكن مصر» بالأسعار ذاتها السابق طرحها خلال فبراير الماضي، على أن يتم زيادتها طبقاً لمعطيات السوق العقاري، خلال الطروحات المقبلة، ولما هو معمول به بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق التمويل العقاري.