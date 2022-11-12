«الأرصاد» تكشف حالة الطقس بالسويس غدا: سقوط أمطار وغيوم جزئية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء لحالة الطقس، غدًا الأحد، بمحافظة السويس، إذ يسود طقس غائم جزئيًا مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع انخفاض الحرارة إلى 15 درجة مئوية.

أمطار وغيوم وانخفاض الحرارة

وتضمن البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غداً الأحد في محافظة السويس، إذ تشهد انخفاض درجة الحرارة لتصل ليلاً إلى 15 درجة مئوية، وتصل العظمى 26 درجة، بجانب غيوم بشكل جزئي خلال النهارمع سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة الشدة بنسبة حدوث 30% تقريباً.

قياسات الطقس في محافظة السويس

سجلت أجهزة الرصد الداخلية بالسويس، وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قياسات طقس الأحد كالآتي:

نسبة الرطوبة 60%

سرعة الرياح 24كم/ساعة

نسبة سقوط الأمطار 30%

درجة الحرارة العظمى 26 درجة مئوية

درجة الحرارة الصغري 15 درجة مئوية

استمرار الاستعدادت لمواجهة تقلبات الطقس

ومن جانبها تستمر محافظة السويس، في رفع درجة الاستعداد لمواجة أي تقلبات في الطقس، وسط تشديدات من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، على مختلف الجهات المعنية، بالجهازية للتدخل الفوري حال حدوث أي طارئ، مع التأكيد على جهازية المعدات الخاصة بشفط المياه وعمل محطات الصرف الصحي بكامل طاقتها.

حالة البحر الأحمر هادئة

وذكر بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة البحر الأحمر في طقس الأحد، معتدلة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى مترين إلا ربع، واتجاه الرياح شمالية غربية.