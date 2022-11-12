سعر صرف الريال السعودي في البنوك اليوم السبت 12 نوفمبر 2022

حظيت العملة السعودية باهتمام كبير خلال الفترة الماضية بفضل الفاعليات التي تقام في العاصمة الرياض وغيرها من المدن، فضلا عن فتح باب العمرة للمصريين كل تلك الأمور وغيرها قادت الكثير للبحث بشكل يومي عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة.

وترصد «الوطن»، آخر سعر للعملة السعودية من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك، والذي كشفت عن استقرار لـ سعر الريال السعودي اليوم السبت عند نفس القيمة في بنكي مصر والأهلي المصري، فيما اختلفت قيمته في البنك التجاري الدولي والبنوك الخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي عند 6.47 جنيه للشراء و6.49 جنيه للبيع، وبلغ سعر عملة الرياض في البنك الأهلي المصري، نحو 6.46 جنيه للشراء و6.48 جنيه للبيع، وجاء سعره في كل من بنك أبو ظبي الإسلامي، عند نحو 6.48 جنيه للشراء و6.49 جنيه للبيع كما سجل في البنك الأهلي الكويتي، 6.42 جنيه للشراء و6.45 جنيه للبيع، وبلغ سعره في المصرف المتحد نحو 6.27 جنيه للشراء و6.51 جنيه للبيع اليوم السبت 12 نوفمبر الجاري.

كما وصل سعر الريال في بنك الـCIB، عند 6.46 جنيه للشراء و6.49 جنيه للبيع، فيما وصل اليوم داخل بنك الإسكندرية نحو 6.45 جنيه للشراء و6.49 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر نحو 6.46 جنيه للشراء و6.48 جنيه للبيع، بلغ داخل بنك قناة السويس نحو 6.43 جنيه للشراء و6.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

ومع بداية تعاملات الصباحية وصلت عملة الإتحاد الأوروبي في بنك قناة السويس عند نحو 24.33 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع، في المصرف المتحد سجل 24.33 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع، واستقر سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي نحو 24.33 جنيه للشراء، و24.45 جنيه للبيع، بلغ سعره داخل بنك مصر نحو 24.33 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع.