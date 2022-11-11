محافظ الجيزة يكرم أصحاب المشروعات الخضراء الذكية المتميزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد مبادرة غير مسبوقة كونها إحدى المبادرات الوطنية التي تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي، وهو ما يعكس جهود الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ انطلاقا من الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالجيزة

وحرص المحافظ على تكريم أصحاب المشروعات الفائزة والمتميزة ضمن مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالجيزة بحضور الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ ومقرر اللجنة التنفيذية واللواء علاء بدران السكرتير العام وأعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الذين أشرفوا على تقييم المشروعات المشاركة من المحافظة بالمبادرة التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى إطار إستضافة مصر لمؤتمر المناخ 2022م.

التطبيق العملي للمشروعات المقدمة بالمبادرة

وشدد محافظ الجيزة على أن الدولة المصرية حققت على مدار السنوات القليلة الماضية إنجازات ملحوظة على مستوى دعم الشباب ومشروعاتهم.

وأشار إلى أن المحافظة تدعم تحويل الأفكار البسيطة والمميزة إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع مؤكدًا الحرص على التطبيق العملي للمشروعات المقدمة بالمبادرة لدعم أهداف الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة موجهاً الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وشركاء المجتمع والجهات المعنية بضرورة التكاتف من أجل تنفيذ مشروعات المبادرة علي أرض الواقع مما يسهم في تنمية المجتمع.

وأثنى المحافظ على جهود اللجنة التنفيذية، والتي بدأت منذ صدور قرار رئاسة الوزراء 2738 لسـنة 2022 بشـأن الإطار التنظيمي للمبادرة التي أشرفت عليها وزارة التخطيط، حيث قامت اللجنة بالإعلان عن المبادرة وفئات المشروعات المندرجة تحتها، مروراً بالمتابعة المستمرة لأصحاب المشروعات المقدمة ومناقشتهم لاختيار المشروعات المستوفية للشروط ورفعها وتسجيلها على المنصة المخصصة لذلك، انتهاء بالتقييم ثم الإعلان عن المشروعات الفائزة

منتجات يدوية من المخلفات الزراعية

وشهدت الفعالية تكريم أصحاب مشروعات المركز الثاني والثالث من الفئات الستة للمبادرة وهم محمود عبد الغني محمود عن مشروع منتجات يدوية من المخلفات الزراعية والجريد وأشجار النخيل ورحاب مصطفي محمد عن مشروع مبادرة «عيشيها صح أنتي قدها»، وسلمي مصطفي أحمد عن مشروع إعادة تدوير المخلفات ،ونيفين محمود بدر عن مشروع كيوا، ومحمد محمود محمود عن مشروع التنمية الزراعية الرقمية المستدامة وهايدي حسن الجندي ( فئة الشركات الناشئة) ، ثريا رافت يوسف عن مشروع تخضيرالصحراء وزارعة مليون شجرة ، وفاطمة أيمن حسن عن مشروع المرأة والتنمية المستدامة .

مشروع البصمة الكربونية لوسائل النقل والمواصلات

شهدت الفعالية تكريم أصحاب المشروعات المتميزة للأطفال المبدعين بمدارس الجيزة وهم الطالب أنس أحمد عبد النبي بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة 25 يناير الرسمية لغات عن مشروع روبوت الفحم الحيوي، والطالبة مروة سليمان مصطفي بمدرسة الشهيد أسامة أحمد محمد الثانوية عن مشروع الكيمياء الخضراء، والطالب أحمد محمد أحمد بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية عن مشروع روبوت عن الري وتوفير المياه، وأحمد محمد الصاوي بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية عن مشروع البصمة الكربونية لوسائل النقل والمواصلات.

تكريم أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة

وكرم المحافظ رعاة المبادرة والمشروعات الفائزة بالمحافظة وهم النائبة صبورة محمد عضو مجلس النواب، والدكتورة أمال إسماعيل عثمان مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة ، والدكتورة أسماء أحمد عبد الحكيم عضو المجلس القومي للمرأة، كما كرم أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة وهم المهندس وجدي عبد الجواد ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة ماجدة محمود عبد الجليل مقرر المجلس القومي للمرأة بالجيزة، وحسام أمين أحمد ممثل وزارة البيئة، والدكتورة دينا محمد يسري ممثل وزارة التخطيط، والدكتورة نجلاء فتحي عبد الظاهر مدير إدارة شؤون البيئة بمحافظة الجيزة، وأميرة أحمد داود وسها أحمد دسوقي من العاملين بالديوان العام .

فوز 6 مشروعات ضمن فئات المبادرة

وكانت محافظة الجيزة قد قامت باختيار مشروع شجرة بيتنا ليكون سفيراً للمحافظة من المشروعات المشاركة في المسابقة بالإضافة الي فوز 6 مشروعات ضمن فئات المبادرة.