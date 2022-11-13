حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 13-11-2022 عاطفيا ومهنيا

تشويش وبعض الأوضاع الفلكية العكسية، جميعها توقعات تحدث بها الفلك اليوم، لبعض مواليد الأبراج الفلكية، كما يخبر حظك اليوم مواليد برج الجدي على سبيل المثال، بأن الوضع الفلكي دقيق للغاية على مدار اليوم.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج المختلفة، التي جاءت كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل 13-11-2022 على الصعيد المهني

المغامرة ليست في صالحك، ومن المهم أن تتعلم من تجاربك السابقة أو استمع لذوي الخبرة.

حظك اليوم برج الحمل 13-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. تنصحك الأفلاك بالتأني وعليك أن تستفيد من أخطاء الماضي ولا تكررها.

حظك اليوم برج الثور 13-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات مولود برج الثور واليوم مناسب للحركة والانتقال والقيام بمفاوضات موفقة.

حظك اليوم برج الثور 13-11-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر يمنحك اليوم سحرا وتعرف كيف تتواصل مع من تحب بصورة أفضل.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني.. قد تكون الفرص متاحة لتحقيق مكاسب، إذا اعتنيت اليوم بخطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-11-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس وعطارد بمنزلك السادس، ويدفعك ذلك للانفتاح على من حولك، فقط ادرس جيدا عاقبة أقوالك وردودك قبل أن تتفوه بها.

حظك اليوم برج السرطان 13-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالقدرة على النضال على كل الجبهات ولن تذهب جهودك هباء.

حظك اليوم برج السرطان 13-11-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يجعلك ساحرا ومؤثرا جدا خاصة في الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الأسد 13-11-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يساعدك على الملاحظة، فقط لا تيدد طاقتك فيما لا يفيد ولا تستسلم للهموم وهوّن على نفسك واهتم بصحتك.

حظك اليوم برج الأسد 13-11-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تحافظ على برودة أعصابك وأن تتوارى عن الأنظار.

حظك اليوم برج العذراء 13-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر واليوم مناسب لمتابعة نشاط محبب يعود عليك بالنفع وقد تعقد اتفاقا جديدا.

حظك اليوم برج العذراء 13-11-2022 على الصعيد العاطفي

الفلك يعدك بانطلاقة واحتفال مع الأحباب أو الأصدقاء واليوم ممتاز للتفريق بين الأعداء والأصدقاء.

حظك اليوم برج الميزان 13-11-2022 على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل وفي الأفق غيوم، اصبر هذه الفترة حتى تنقشع الهموم

حظك اليوم برج الميزان 13-11-2022 على الصعيد العاطفي

قد يدفعك الوضع الفلكي للغضب سريعا.. كن صبورا، ولا تفقد اليوم أعصابك.

حظك اليوم برج العقرب 13-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما وتستطيع أن تدهش الجميع بموهبتك.

حظك اليوم برج العقرب 13-11-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس وعطارد في برجك مما يجعلك تؤثر وتعلم بلطف وتكسب التأييد والالتفاف حولك.

حظك اليوم برج القوس 13-11-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات واليوم مناسب لإنجاز أعمال أو عمليات بيع أو شراء، فقط إذا طلبت عونا ماديا فعليك أن تقدم ضمانات كافية.

حظك اليوم برج القوس 13-11-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم طاقة عاطفية وقدرة على التأثير في الآخرين والاقتراب منهم بود.

حظك اليوم برج الجدي 13-11-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق للغاية واليوم عليك أن تتحلى بالصبر إذا اعترضت طريقك العقبات ولا تغامر.

حظك اليوم برج الجدي 13-11-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم انتبه لكلامك مع من تحب أو مع شريك حياتك تجنبا للتعقيدات.

حظك اليوم برج الدلو 13-11-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل العمل يمنحك قدرة على الإنجاز.. تنظم وقتك وجهودك، وتستطيع اليوم أن تنهي أعمالا متأخرة.

حظك اليوم برج الدلو 13-11-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر يمدك اليوم بطاقة كبيرة، وتساعدك موهبتك التنظيمية على عمل توازن بين واجباتك المختلفة.

حظك اليوم برج الحوت 13-11-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك إصرارا ويعدك ذلك بالحصول على أفضل النتائج في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم برج الحوت 13-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك لمساندة الأحباب، وتجد السعادة في الحب والعطاء.