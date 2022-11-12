حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 12-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يمر مواليد برج السرطان بيوم مميز لهم على الصعيدين العاطفي والمهني، ويجب عليهم فرض السيطرة والانتباه لحقوقهم، ومواليد برج الميزان يجب عليهم الهدوء لتحسين التفكير في الأعمال والواجبات.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد الأبراج المختلفة على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 12 نوفمبر، وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 12-11-2022 على الصعيد العاطفي

يجب أن تراجع خبراتك وتتعلم من تجارب الماضي ولا تكرر نفس الأخطاء

حظك اليوم برج الحمل 12-11-2022 على الصعيد المهني

لا تبالغ في ردود أفعالك، وكن أكثر تحملاً.

حظك اليوم برج الثور 12-11-2022 على الصعيد المهني

تواجد القمر في برجك يدفعك اليوم للقيام بواجباتك على أكمل وجه، فتتزود بالمعرفة، وتستطيع أن تحقق طموحاتك، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 12-11-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، وجود القمر بمنزل العلاقات يمنحك الحب والإعجاب وكسب رضا الجميع عنك.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-11-2022 على الصعيد العاطفي

قد تشعر بالتشوش، ومن المهم أن تسيطر على انفعالاتك ولا تتسرع في أقوالك

حظك اليوم برج الجوزاء 12-11-2022 على الصعيد المهني

تواجد القمر في المنزل يدفعك اليوم للاهتمام بشئون مهنية أو مالية، وعليك مراجعة خطواتك وحساباتك جيدا.

حظك اليوم برج السرطان 12-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك اليوم روح تحدي ويمكنك أن تفرض سيطرتك، وعليك الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 12-11-2022 على الصعيد العاطفي

سُتمد بالحب والسحر والجاذبية والتألق، وقد يجدك الجنس الآخر جذابا

حظك اليوم برج الأسد 12-11-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تنظم جهودك ولا تعلن خططك وتتحكم في تلقائيتك، ولا تفخر بنفسك

حظك اليوم برج الأسد 12-11-2022 على الصعيد العاطفي

يجب عليك أن تتعامل بذكاء، وألا تتعالى أو تتحدث عن حياتك الشخصية

حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء 12-11-2022 على الصعيد المهني

وجود الشمس يمنحك نشاطاً وإشراقة وتحسن التفاوض

حظك اليوم برج العذراء 12-11-2022 على الصعيد العاطفي

تواجد القمر بمنزل الأصدقاء قد يجعل الصداقة ملاذاً من الهموم بالنسبة لك

حظك اليوم برج الميزان 12-11-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في وضع معاكس وهو ما يجعلك تهدأ لتحسن التفكير سواء في أعمالك أو واجباتك أو مستقبلك

حظك اليوم برج الميزان 12-11-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط ستشعر بالحب والنضج في التعامل والتكيف مع الظروف والمستجدات

حظك اليوم برج العقرب 12-11-2022 على الصعيد العاطفي

تساعدك بصيرتك على إيجاد الحلول لمشاكل عالقة

حظك اليوم برج العقرب 12-11-2022 على الصعيد المهني

تواجد القمر في منزل الحظ اليوم يجعل الوقت مناسبا لاتخاذ قرار صائب، أو التخطيط لسفر أو القيام برحلة موفقة

حظك اليوم برج القوس 12-11-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب بسهولة

حظك اليوم برج القوس 12-11-2022 على الصعيد المهني

تواجد القمر يمنحك أفكارا ملهمة لتنمية مدخرات أو أعمال ويساعدك على التخطيط للمستقبل، فقط لا تعلن خططك

حظك اليوم برج الجدي 12-11-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الصعوبات من حولك، عليك أن تحافظ على إصلاح علاقتك بالأهل والأحباب

حظك اليوم برج الجدي 12-11-2022 على الصعيد المهني

عليك ألا تتعجل الأمور وأن تدرس قراراتك جيدا، وأن تتأنى في حكمك على الأمور ومواقف البعض.

حظك اليوم برج الدلو 12-11-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك رغم التشوش اليوم على تحسين علاقاتك وتحقيق تقدم شخصي، والتصرف بنضج.

حظك اليوم برج الدلو 12-11-2022 على الصعيد المهني

رغم الضعوط، فإن تواجد القمر في منزل الصحة يساعد على تنظيم الطاقة وتوظيفها في اتجاه سليم، وعدم تضييع جهودك.

حظك اليوم برج الحوت 12-11-2022 على الصعيد المهني

الأمور تتيسر، وتصل لنتائج ترضيك وتشعر بالأمان.

حظك اليوم برج الحوت 12-11-2022 على الصعيد العاطفي

تشعر بالحب والود والحنان