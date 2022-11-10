حظك اليوم برج الثور الخميس 10-11-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الثور هو الثاني بين الأبراج الفلكية، ويتسم بقدرته على فرض رأيه على الجميع لكي يكون الأفضل فهو عنيد لدرجة كبيرة ويحاول أن ينفذ كل مايريد ويتحمل المسؤولية بشكل كبير دون أن يشعر بالضيق كما أنه يتسم بالإسراف في استخدام أمواله لكي ينفقها على الغير.

مواصفات برج الثور

ويتميز مولود برج الثور بقدرته على المثابرة لوقت طويل لكي يحقق أحلامه فهو يضع الأهداف أمامه ويحاول تنفيذها، مكا أن لديه قدرة كبيرة على الثقة في قدراته ويجتهد لكي يصل لأفضل النتائج فهو متعاون ومحبوب لمن حوله.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المال واليوم مناسب للتركيز على أمور مالية وإنجاز أعمال معلقة، يجب أن تراجع كل خطواتك حتى تحقق نجاح وتأخذ الأمور بشكل صحيح وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للتواصل بصورة أفضل مع من تحب ومناسب لإنجاز أعمال منزلية والقيام بواجبات عائلية، يجب عليك أن تحافظ على علاقتك بالغير حتى تشعر بالسعادة وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.