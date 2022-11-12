القبض على بائع متجول متهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة عجوز في القاهرة

ألقت الاجهزة الامنية القبض على بائع بالقاهرة لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية من شقة إحدى السيدات بأسلوب "المغافلة" أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

بالإنتقال والفحص أمكن ضبطه ، وتبين أنه بائع – مقيم بمحافظة الجيزة وبحوزته مشغولات ذهبية مجهولة المصدر.. وبمواجهته إعترف بسرقة المضبوطات من داخل مسكن إحدى السيدات بأسلوب المغافلة ، وأقر بأنه عقب قيام المجنى عليها بترك حقيبة يدها سهواً على سلم العقار محل سكنها ، تحصل على مفتاح الشقة من داخل الحقيبة وفور مغادرتها مسكنها قام بالدلوف لمحل سكنها وإستولى على المشغولات الذهبية ولاذ بالفرار .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.