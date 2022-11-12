محافظ الدقهلية يوجه بتقديم رعاية صحية وصرف مساعدات لمصابي حادث ترعة المنصورية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، كلا من اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة اجا بسرعة التعامل الفوري مع تداعيات حادث بسرعة التعامل الفوري مع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس (ميني باص) في ترعه المنصورية قرب قرية منشأة عبدالنبي مركز أجا علي طريق «أجا - المنصورة»، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

عدد الوفيات والإصابات في حادث أتوبيس ميت غمر

وأشار «مختار» إلى أنَّ الحادث أسفر عن وفاة 18 شخصًا وإصابة 6 آخرين، وتم نقلهم جميعاً إلى مستشفى «أجا»، إذ تمّ نقل المصابين إلى مشرحة المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية واستخراج التصاريح اللازمة للدفن، ونقل المصابين جميعاً لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

ووجه بتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية الفورية وصرف المساعدات المالية للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية أول بأول، مؤكدًا أنَّ المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم جميع أوجه الرعاية للحالات الإنسانية وفي الازمات والكوارث من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني بنطاق المحافظة..