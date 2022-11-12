إجراءات الحصول على قرض من المحافظات.. والصرف بعد أسبوعين

أطلقت وزارة التنمية المحلية، المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية «مشروعك» عام 2015 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقروض ميسرة من خلال التعاون مع 5 بنوك، ويقدم برنامج «مشروعك» الخدمة للمواطنين من خلال 260 مقرا للبرنامج على مستوى الجمهورية.

وساهم برنامج مشروعك على مدار 7 سنوات وفق تقرير التنمية المحلية في دعم ما يقرب من 199 ألف مشروع بمبلغ تعدى 25 مليار جنيه، ما ساهم في توفير مليون و900 ألف فرصة عمل.

خطوات الحصول على قرض من مشروعك

- تقديم طلب الحصول على القرض إلى وحدة المشروعات في المحافظة متضمنة فكرة المشروع.

- تقديم دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع.

- تسليم الطلب لممثل البنك في وحدة مشروعك.

- يبدأ البنك في مراجعة الأوراق وإخطار الشاب بالموافقة من عدمه.

- تسليم القرض خلال أسبوعين من تقديم الأوراق.

الأوراق المطلوبة للقروض متناهية الصغر حتى 25 ألف جنيه

-بطاقة الرقم القومي لكل من المقترض والضامن على أن تكون سارية.

- إيصال مرافق للمكان المقام فيه النشاط (إيصال كهرباء، مياه..) على أن يكون ساريا وإذا كان مكان النشاط محل فيجب أن يكون إيصال المرافق تجاريا.

- أما إذا كان مكان النشاط محلا سكنيا فلا يشترط.

- خطاب الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة، حيث يتم قطع المرافق عن المكان المقام فيه النشاط في حالة عدم السداد لثلاثة أقساط متتالية.

- صورة من عقد الإيجار أو التمليك للمكان المقام فيه النشاط مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقاري.

- صورة من موقف التجنيد للذكور أقل من 35 عاما.

الأوراق المطلوبة للقروض أكثر من 25 ألف وحتى 250 ألف جنيه

- بطاقة الرقم القومي لكل من المقترض والضامن على أن تكون سارية.

-إيصال مرافق للمكان المقام فيه النشاط (إيصال كهرباء، مياه..) على أن يكون ساريا وإذا كان مكان النشاط محل فيجب أن يكون إيصال المرافق تجاريا.

- أما إذا كان مكان النشاط محلا سكنيا فلا يشترط.

- خطاب الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافى مقر نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة حيث يتم قطع المرافق عن المكان المقام فيه النشاط فى حالة عدم السداد لثلاثة أقساط متتالية.

- صورة من عقد الإيجار أو التمليك للمكان المقام فيه النشاط مثبت التاريخ او موثق من الشهر العقاري.

- صورة من موقف التجنيد للذكور أقل من 35 عاما.

- صورة من السجل التجاري.

- رخصة مزاولة النشاط المؤقتة وتصدر من مدير الموقع.

- صورة من البطاقة الضريبية أو شهادة تفيد فتح ملف ضريبي.

-خطاب من التأمينات الاجتماعية بفتح ملف المنشأة والتأمين على صاحب المنشأة.

-في حالة شراء الآلات يقوم العميل بتقديم عرضين أسعار (أو سعر الوكيل).

الأوراق المطلوبة لسحب قرض أكثر من 250 ألف جنيه

- بطاقة الرقم القومي لكل من المقترض والضامن على أن تكون سارية.

-إيصال مرافق للمكان المقام فيه النشاط على أن يكون ساريا وإذا كان مكان النشاط محل فيجب أن يكون إيصال المرافق تجاريا، أما إذا كان مكان النشاط محلا سكنيا فلا يشترط.

- خطاب الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافى مقر نشاط العميل بمعاونة البنك فى متابعة المشروعات الممولة حيث يتم قطع المرافق عن المكان المقام فيه النشاط فى حالة عدم السداد لثلاثة أقساط متتالية.

- صورة من عقد الإيجار أو التمليك للمكان المقام فيه النشاط مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقاري.

- صورة من موقف التجنيد للذكور أقل من 35 عاما.

- صورة من البطاقة الضريبية أو شهادة تفيد فتح ملف ضريبي.

- خطاب من التأمينات الاجتماعية بفتح ملف المنشأة والتأمين على صاحب المنشأة.

- صورة من عقد الشركاء إن وجد شركاء.

- في حالة شراء الآلات يقوم العميل بتقديم عرضين أسعار (أو سعر الوكيل).

- رخصة مزاولة النشاط المؤقتة وتصدر من مدير الموقع.

-دراسة جدوى للنشاط.

- آخر 3 قوائم مالية ومركز مالي حديث للمشروعات القائمة.