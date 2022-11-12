سلالة دجاج بنها الجديدة.. عائد اقتصادي كبير ومواصفات مميزة في اللحم والبيض

نجحت كلية زراعة مشتهر التابعة لجامعة بنها في استنباط سلالة جديدة من الدجاج أطلقت عليها سلالة «دجاج بنها» في إطار العمل على تربية وإكثار سلالة دواجن جديدة مع التوسع في توزيعها وتسويقها بين منتجي الدجاج وصغار المربيين والجامعات لما تحققه هذه السلالة من عائد اقتصادي كبير.

«الوطن» تستعرض سلالة دجاج بنها التي توصلت لها أبحاث كلية زراعة مشتهر في جامعة بنها والتي تقاوم التغييرات الحرارية ولها مواصفات جديدة في الإنتاج سواء في اللحم أو البيض والتي امتدت الدراسات فيها على مدار السنوات الماضية بإشراف الدكتور محمود مغربي عميد الكلية السابق والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق

مقاومة سلالة دجاج بنها ظروف الجو الحار في مصر

أوضح الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة جامعة بنها لـ «الوطن»، أن سلالة دجاج بنها الجديدة هي نتاج بحوث أساتذة الكلية لتحسين صفات الدجاج بالإضافة لإنتاج البيض وجودة البيض المنتج وصفات النمو لسلالة الجديدة إذ أن الدراسات أثبتت أنها مقاومة لتغييرات درجات الحرارة كما أن سلالة دجاج بنها متميزة في إنتاج البيض وجودته تحت ظروف الجو الحار.

وتابع «الزعبلاوي»، أن هذا النوع من سلالة دجاج بنها يأتي في إطار جهود الكلية لمواجهة التغييرات المناخية واستضافة المناخ في شرم الشيخ، وفي إطار إستراتيجية سلالات جديدة عالية الإنتاج ومقاومة للأمراض وتتحمل ظروف الجو الحار في مصر بالإضافة إلى ربط البحث العلمي في جامعة بنها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل وخدمة المجتمع وحل مشاكل الصناعة والإنتاج والزراعة في مصر.

تحسين صفات البيض في سلالة دجاج بنها

أوضح عميد كلية الزراعة، أن الباحث محمود مصطفى الأطرونى المدرس بقسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة بمشتهر أجرى تجربة انتخاب على سلالة دجاج بنها توصلت إلي نتائج متميزة جدا لتحسين صفات إنتاج البيض وجودة البيض المنتج وصفات النمو لهذه السلالة مشيرا إلى إن سلالة دجاج بنها أصبحت متميزة جدا في إنتاج البيض وجودته مقارنة بالسلالات المحلية في مصر تحت ظروف الجو الحار إذ أثبتت السلالة تفوقا في صفات إنتاج البيض وجودة البيض المنتج وسرعة النمو مقارنة بالسلالات المحلية الموجوده بمصر تحت ظروف الجو الحار الموجودة.

وأضاف «الزعبلاوي» أن سلالة دجاج بنها أثبتت تحقيق عائد اقتصادي مربح نظرا لزيادة العائد والجدوى الاقتصادية من تربيتها مقارنة بالسلالات المحلية من خلال تبكير عمر النضج الجنسي في السلالة حيث انخفض عمر النضج إلى 160 يوما مقارنة بجيل الأساس 163 يوما وكان مقدار الانخفاض في العمر 3 أيام مما أدى إلى زيادة البيض الناتج للسلالة بنسبة 2%.

وأردف: السلالة أظهرت صفة الوزن عند النضج الجنسي تفوقا للجيل الثالث الانتخابي بمقدار 1752 جراما مقارنة بجيل الأساس 1619 جراما وكانت الزيادة بمقدار 133 جراما 8.2% عن جيل الأساس، مشيرا إلى ازدياد عدد البيض المنتج بعد 3 أجيال انتخابية خلال 90 يوما الأولى من بداية الإنتاج بمقدار63 بيضة مقارنة بجيل الأساس 56 بيضة وكانت الزيادة بمقدار 7 بيضات 12.5% خلال الشهور الثلاثة الأولى وازدياد معدل إنتاج البيض خلال 90 يوما الأولى من الإنتاج بعد الجيل الثالث الانتخابي بمقدار 70% مقارنة بجيل الأساس 62.6% وكانت نسبة الزيادة في معدل وضع البيض حوالي 8.4 % بعد الانتخاب وتراوح الإنتاج السنوي للبيض لخط سلالة دجاد بنها من 230 – 245 بيضة في السنة حيث أظهرت أيضا صفات جودة البيضة تفوقا بعد ثلاث أجيال انتخابية حيث ازداد وزن البيضة بمقدار 49 جراما عن جيل الأساس 47 جراما حيث كانت الزيادة بمقدار 2 جرام بنسبة 4.3%.

واختتم، سلالة دجاج بنها شهدت ازدياد سمك القشرة بعد الثلاث أجيال الانتخابية بمقدار 0.34 ملليمتر عن جيل الأساس 0.27 ملليمتر وكانت الزيادة تمثل بمقدار 0.06 ملليمتر 22.2% وأظهرت وحدات هــــو والتي تقاس من خلالها جودة 93.7 وحدة مقارنة بجيل الأساس 88.5 وحدة و كانت نسبة الزيادة بمقدار 5.2 %، وازداد وزن الجسم عند عمر 16 اسبوع من العمر 1600 جرام بعد الثلاث أجيال انتخابية مقارنة بجيل الأساس 1454 جرام كان مقدار الزيادة 146 جراما 10%.