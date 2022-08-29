السيرة الذاتية لعميد «زراعة بنها» الجديد.. أدار برامج دراسية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمود الزعبلاوي عميدًا لكلية الزراعة بجامعة بنها.

من جانبه، قدم الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، التهنئة للدكتور محمود الزعبلاوي، في بيان صحفي، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد.

قائم بعمل عميد الكلية

يذكر أن الدكتور محمود الزعبلاوي شغل منصب وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ثم قائما بعمل عميد الكلية حتى صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدا للكلية.

ووجه «الزعبلاوي»، في تصريحات صحفية اليوم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وللدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها على ثقتهم الغالية، مؤكدا أنه سيعمل جاهدا من أجل النهوض بالكلية وبطلابها وأساتذتها والعاملين بها، بما ينعكس على الجامعة والارتقاء بها.

السيرة الذاتية

وتستعرض السطور التالية السيرة الذاتية للدكتور محمود الزعبلاوي، وفقا للموقع الرسمي لكلية الزراعة جامعة بنها:

- حاصل علي بكالوريوس في العلوم الزراعية، شعبة محاصيل، عام 1990، بتقدير عام جيد جدا من كلية الزراعة بمشتهر.

- حصل على ماجستير في العلوم الزراعية تخصص تربية محاصيل، من كلية الزراعة بمشتهر.

- دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية تخصص تربية المحاصيل والبيوتكنولوجي من جامعة التقنية بميونيج بألمانيا عـام 2001.

- عمل معيدا بقسم المحاصيل والميكنة الزراعية بكلية الزراعة بمشتهر.

- مدرس مساعد بقسم المحاصيل والميكنة الزراعية بكلية الزراعة بمشتهر.

- مدرس بكلية الزراعة بمشتهر بقسم المحاصيل.

- أستاذ مساعد بقسم المحاصيل بكلية الزراعة بمشتهر.

- أستاذ بقسم المحاصيل بالكلية.

- وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ثم عميدا للكلية.

- سافر في بعثة خارجية للحصول على درجة الدكتوراه عام 1996، وذلك لمدة خمسة سنوات، من جمهورية ألمانيا الاتحادية بجامعة التقنية بميونخ.

- كُلف بالإشراف العام على المدن الجامعية للطلاب بطوخ.

- قام بعمل وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم والطلاب.

- رئيس وحدة الإرشاد الأكاديمي لطلاب كلية الزراعة.

- المشاركة في إدارة البرامج الجديدة باللغة الإنجليزية كنائب لرئيس مجلس إدارة البرامج.

- المشاركة في إدارة برنامج التعليم المفتوح بالكلية إنتاج الحاصلات الزراعية للتصدير کنائب لرئيس مجلس إدارة البرنامج.