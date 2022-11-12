بالأرقام.. الهدف الاستراتيجي لـ«حياة كريمة» في الريف على مستوى الجمهورية

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي «حياة كريمة» عام 2019، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وخاصة في قرى الريف المصري.

حياة كريمة

تهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا، وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.

الهدف الاستراتيجي للمشروع القومي حياة كريمة

وحددت مؤسسة حياة كريمة، الهدف الاستراتيجي للمبادرة الرئاسية في قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن عدد القرى المستهدفة ضمن المشروع القومي يبلغ 4658 قرية، بواقع 175 مركز مقسمة على 20 محافظة.

عدد المستفيدين من مبادرة حياة كريمة

وأضافت حياة كريمة، إلى أن عدد التوابع يبلغ 29400 تابع وعزبة ونجع، بإجمالي عدد مستفيدين 58 مليون مستفيد، مشيرة إلى أن إجمالي الاستثمارات بلغ 700 مليار جنيه استثمارات.

المعايير الأساسية لتحديد القرى الأكثر إحتياجاً

وحددت المبادرة الرئاسية المعايير الأساسية لتحديد القرى الأكثر إحتياجاً، منها ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، إنخفاض نسبة التعليم، وإرتفاع كثافة فصول المدارس، الإحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد إحتياجات الرعاية الصحية، سوء أحوال شبكات الطرق، إرتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.