البنك الدولي يحذر من التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ

أعلن البنك الدولي، اليوم، أن تكلفة تغير المناخ ستصل إلى 178 مليار دولار بحلول عام 2070، ما يعادل ضعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحالي، وفقا ما ذكرته وكالة «برينسا لاتينا».

وكشفت عن تقرير بمناسبة انعقاد مؤتمر «COP 27»، في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي انطلق منذ ساعات قليلة، في هذه المدينة المصرية الواقعة شمال غرب شبه جزيرة سيناء.

أكثر من 216 مليون شخص يتعرضون للضغط للهجرة داخل بلدانهم

وحذر النص، من أن هذه الآفة ستؤدي إلى آثار لا رجعة فيها وغير خطية على التنوع البيولوجي والنظم البيئية، ما قد يؤدي بدوره إلى خسائر كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي هذا الصدد، يؤكد أنه في بعض المناطق سيؤدي ذلك إلى انخفاض يصل إلى 6%، من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.

ويشدد التقرير، على أن أكثر من 216 مليون شخص قد يتعرضون للضغط للهجرة داخل بلدانهم، في العقود الثلاثة المقبلة وملايين آخرين إلى دول أخرى، ما سيؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف والهشاشة الحالية.

الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ تؤدي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح

تشير الوثيقة، إلى أن الأدلة العلمية تؤكد أن تغير المناخ سيؤدي إلى فترات أكثر تواترا وشدة من الجفاف والفيضانات والأعاصير والأمطار، فضلاً عن ارتفاع مستويات سطح البحر.

ويشير إلى أن كل هذا سيؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء والنساء والقصر، كما أن الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ تؤدي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح، وتدمير الممتلكات، وانخفاض المحاصيل الزراعية، وتباطؤ النمو الاقتصادي.