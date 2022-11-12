الصور الأولى لانتشال أتوبيس بعد سقوطه في ترعة بالدقهلية.. مصرع وإصابة 25

تمكنت معدات رئاسة مركز أجا بمحافظة الدقهلية من انتشال أتوبيس سقط في مياه الرياح التوفيقي بالدقهلية، ما تسبب في مصرع 19 مواطنا وإصابة 6 آخرين، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري بمديرية الأمن من جهودها للبحث عن آخرين.

وفاة 19 وإصابة 6 آخرين

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان صحفي، اليوم، حصيلة مبدئية للحادث، وذلك بإصابة 6 مواطنين، ووفاة 19 آخرين، إثر سقوط أتوبيس في ترعة الرياح التوفيقي، بمحافظة الدقهلية، مضيفة أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع بـ18 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل 5 مصابين إلى مستشفى أجا المركزي، ومصاب واحد إلى مستشفى المنصورة الدولي، وجاري المتابعة.

نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى

وأكدت محافظة الدقهلية، أن الحادث أسفر عن مصرع 19 شخصا وإصابة 6 آخرين، وتم نقلهم جميعاً إلى مستشفى أجا، حيث تم نقل الجثامين الي مشرحة المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية واستخراج التصاريح اللازمة للدفن، ونقل المصابين لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.