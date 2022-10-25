7 سيارات إسعاف ينقلون جثامين 10 ضحايا في حادث الدقهلية لتشييعهم بالمحلة

خرجت جثامين 10 ضحايا لحادث الدقهلية منذ قليل من مستشفى المنصورة الدولي، لتشييع جنازتهم في مدينة المحلة بمحافظة الغربية، بعد أن صرحت النيابة العامة بدفنهم، وجمعيهم من أسرة واحدة بينهم زوجين، وأبنائهما وأحفادهما، والذين لقوا مصرعهم إثر وقوع حادث تصادم على طريق «المنصورة – جمصة» الدولي بالقرب من كوبري شرنقاش.

10 جثامين بينهم 5 أطفال

وحضرت 7 سيارات إسعاف وتسلمت أسر ضحايا حادث الدقهلية الجثامين وخرجت السيارات واحد تلو الأخرى، وبهم 10 جثامين بينهم 5 أطفال، وانطلقوا بهم إلى مدينة المحلة حيث ينتظر الآلاف المشاركة في الجنازة.

الضحايا من أسرة واحدة

وقال مصدر طبي بمستشفى المنصورة الدولي، إن ضحايا الحادث هم: الشيخ رجب درويش، وزوجته أمل بديع أبو شادي، وابنه عمار رجب درويش، وابنته عائشة رجب درويش، وزوجة ابنه صفية السعيد القط، بالإضافة إلى أحفاده وهم: فريده محمد أحمد، حبيبه أنس علاء الصاوي، وغزل أنس علاء الصاوي، ورؤي أنس علاء الصاوي، وصفاء خالد رجب درويش.

النيابة العامة تعاين حادث الدقهلية

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع حادث تصادم الدقهلية، وتبين أن سيارة ميكروباص اصطدمت مع «تريللا» كانت متوقف على طريق «المنصورة – جمصة»، ما تسبب في إحداث مصرع 10 وإصابة 9 آخرين في الحادث، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثامين، وتسليم الجثامين لذويهم.

بلاغ بوقوع حادث الدقهلية

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا بوقوع حادث بمحور طلخا الجديد ووجود متوفين ومصابين وتبين وقوع الحادث أسفل محور طلخا الجديد على طريق جمصة المنصورة الدولي الساحلي أمام كوبري شرنقاش، بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل مما تسبب في وقوع ضحايا الحادث.