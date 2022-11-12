«سميح» يزرع سطح منزله بـ«أم الفواكه»: «الكيلو بـ300 جنيه وبيحب البيئة»

من مجرد سطح منزل إلى مزرعة صغيرة، تنبض بروح الفواكه الاستوائية، بأشكالها وألوانها المختلفة، التي فتحت باب رزق لـ«سميح»، من مستلزمات بسيطة وأفكار جديدة، استطاع إنشاء مشروع صغير للكسب، وفي الوقت ذاته صديق للبيئة، ولا يسبب أي تلوث.

سميح عبد الفتاح، 33 عامًا، تخرج في كلية الهندسة جامعة الزقازيق، واقترح عليه أحد اصدقائه بزراعة سطح منزله، وتحويله لأرض خضراء، تصبح مشروعا صغيرا يجني منه رزقًا، وبدأ في التنفيذ منذ 9 أشهر، بشراء المستلزمات التي يحتاجها، بحسب حديثه لـ«الوطن»: «صديقي محمد عطية هو اللي اقترح عليا، أزرع سطح بيتي وأنا أخدت بنصيحته».

تجربة «سميح» في زراعة سطح منزله

جهز «سميح» مستلزماته الزراعية، من رمال وتراب وسماد طبيعي، ووضعهم في قصاري وبراميل كبيرة، واتجه لزراعة بعض أنواع الفاكهة الاستوائية، نظرًا لإقبال المصريين عليها في الفترة الأخيرة، بسبب مذاقها الغريب، منها الدراجون فروت والباشن فروت والجرانديلا والبلاك بيري والليمون الكافيار والسدر الباكستاني، بحسب كلامه: «عملت استاندات حديد وحطيت كاوتش، عشان لما الدراجون يطرح ينزل عليه».

يزرع «سميح» أم الفواكه

تعد فاكهة الدراجون فروت نوع من أنواع الصبار، موطنها الأصلي شرق آسيا، استقطبها المزارعون إلى مصر منذ 5 أعوام وتطرح بذورها بعد عام ونصف العام، أما الباشن فروت خلال عام واحد، وتتميز ثماره بشكل دائري مليء ببذور صغيرة، لذا يطلق عليها البعض أم الفواكه، وتعتبر الجرانديلا من نفس نوع فاكهة الباشن، لكنها تتميز باللون الأصفر، لكن السدر الباكستاني يطلق عليه السدر التفاحي، بسبب صغر حجمه الذي يشبه التفاح.

الأسعار على حسب اللون

تختلف أسعار الفواكه الاستوائية حسب الحجم أو الشكل أو اللون، مثل الدراجون فروت الأبيض، إذ يبلغ سعر الكيلو 120 جنيهًا، أما الأحمر من 150 جنيهًا لـ200 جنيه، والموف بسعر 200 جنيه، لكن الأصفر يبدأ من 250 جنيهًا لـ300 جنيه.