إصابة 5 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ.. انقلاب موتوسيكل وسقوط من سيارة

أُصيب، اليوم السبت، 5 أشخاص في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج.

حوادث متفرقة

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام بدر، مدير أمن كفرالشيخ، إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد وصول مصابين في حوادث متفرقة بمركز كفر الشيخ وسيدي سالم ومدينة سيدي غازي.

وتبين إصابة كل من «أ.م.ع»، 82 سنة، من سيدي سالم مصاب بكسر في الفخذ، بسبب سقوط جسم صلب عليه، و«م.أ»، 23 سنة، من حي القنطرة، و«ف.م.أ»، 23 سنة، من حي القنطرة بمدينة كفر الشيخ، بجروح وكدمات، و«أ.ع.ع، 15 سنة، من سيدي غازي، في حادث انقلاب دراجة نارية، و«ا.ت.أ»، 13 سنة، من قرية القرضا بمركز كفر الشيخ، باشتباه كسور لسقوطه من سيارة.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.