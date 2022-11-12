ضبط 661 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

تمكنت حملة مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط 661 طن أرز شعير وأبيض في عدد من المضارب والشون الملحقة بالمضارب بغرض حجبها عن التداول وإعادة بيعها في السوق السوداء، وجرى التحفظ على هذه الكميات، وتحررت المحاضر اللازمة وتم العرض على جهات التحقيق المختصة.

توريد 30 ألف طن أرز

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في كفر الشيخ، اليوم السبت، توريد 30 ألفاً و272 طن أرز شعير منذ بدء موسم التوريد حتى الآن.

جدير بالذكر، أن موسم توريد الأرز بمحافظة كفر الشيخ بدأ في شهر سبتمبر الماضي، حيث تم تجهيز 21 موقعا بالمدن والقرى بمراكز ومدن المحافظ، لاستقبال محصول الأرز الجديد لهذا العام.

زراعة 224 ألف فدان أرز

وتبلغ المساحة المنزرعة من الأرز هذا العام في كفر الشيخ 244 ألف فدان، والمتوقع توريد 244 ألف طن، عن كل فدان طن، وذلك في ظل متابعة مستمرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.