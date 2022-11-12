مستشار الرئيس الأمريكي السابق: ترامب سيعلن خوضه الانتخابات الثلاثاء المقبل

قال جيسون ميلر، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عبر بودكاست «وور روم» الذي يقدمه صديق آخر للرئيس الجمهوري السابق هو ستيف بانون، إنَّ «الرئيس دونالد ترامب سيُعلن الثلاثاء المقبل أنَّه مرشح للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنَّه سيكون إعلانًا احترافيًا جدًا ومتقنًا جدًا».

ميلر: ترامب أكّد لي ترشحه للانتخابات الرئاسية

وأضاف «ميلر»: «التقيت في وقت سابق يوم أمس الجمعة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قال لي: بالطبع سأترشح، سأفعل ذلك، وأريد التأكّد من أن الناس يدركون أنني متحمس وأننا بحاجة إلى إعادة البلاد إلى مسارها الصحيح، الجميع يعرفون أنني سأترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة».

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد ألمح في وقت سابق، إلى إمكان ترشحه مجددًا لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إذ قال إنه سيدلي من مقر إقامته في ولاية فلوريدا الأمريكية بـ«إعلان كبير»، وسط تسريبات حول استعداداته لخوض السباق إلى ​البيت الأبيض​ مرة جديدة،