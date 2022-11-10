مستشار ترامب لـ «الوطن»: توقعنا فوزا أكبر على الديمقراطيين في انتخابات الكونجرس

قال جابرييل صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الحزب الجمهوري كان يتوقع الفوز بنسب أكثر مما حققه في انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس، إذ أن التوقعات كانت تشير للفوز بفارق من 25 إلى 30 مقعداً بمجلس النواب، وفارق أكبر في مجلس الشيوخ، ولكن الحزب الجمهوري ربح العديد من الشخصيات التي يستطيع الاعتماد عليها مستقبلاً في الانتخابات المقبلة، التي أثبتت نجاحها البارز في الفوز لا سيما في الولايات، إذ أن حاكم فلوريدا دي سانتوس، ارتفعت أسهمه في هذه الانتخابات كثيراً وتحديداً بعد نجاحه في حصد أصوات المصوتين من أصول لاتينية وأفريقية، وهذا نتاج عمل وجهد كبير للغاية في تعامله مع العاصفة الأخيرة التي ضربت ولاية فلوريدا الأمريكية.

«صوما»: الشعب غير راضٍ عن التضخم.. الجمهوريون ركزوا على ارتفاع الجريمة في الولايات التي يحكمها الديمقراطيون

وأضاف «صوما» فى تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «لا أعتقد أن قيادات الحزب الديمقراطي تحبذ الآن أن يترشح الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر عقدها في العام 2024»، مشيراً إلى أن جميع استطلاعات الرأي في وسائل الإعلام المختلفة ومراكز الدراسات أظهرت أن الشعب الأمريكي غير راض تماماً عن التضخم الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي، كما أن الجمهوريين ركزوا على ارتفاع الجريمة في الولايات التي يحكمها الحزب الديمقراطي ومسألة فتح الحدود مع المكسيك.