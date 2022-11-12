قوافل «حياة كريمة» توقع الكشف الطبي على 1500 شخص بالمنوفية وكفر الشيخ

تولي مبادرة حياة كريمة قطاع الصحة اهتماماً خاصا، من خلال إطلاق عدد من القوافل الطبية وتطوير المستشفيات وبناء الوحدات الصحية، بكل القرى المدرجة تحت مظلة حياة كريمة، لا سيما المناطق النائية والحدودية.

الكشف على 1314 مواطنا في قافلة طبية بكفر الشيخ

ونظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية بمحافظة كفر الشيخ، بقرية الورق بمركز سيدي سالم، بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ ضمت 14 تخصصًا طبيًا مختلفا، وشملت توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان، لـ1314 مواطنا.

الكشف على 250 مواطنًا في المنوفية

وفي سياق متصل، أشارت المؤسسة إلى توقيع الكشف الطبي على 250 مواطنًا في قافلة طبية بقرية كفر سنجلف الجديدة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع جامعة السادات. وضمت القافلة 5 تخصصات طبية مختلفة، في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وأُطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من أجل تحقيق التنمية الشاملة وإعادة رسم ملامح قرى الريف المصري، للنهوض بمستوى معيشة المواطن وتوفير الحياة الكريمة له، بعد عقود من التهميش، والعمل على النهوض بالقطاعات كافة، يأتي على رأسها التعليم، والصحة، والمستوى الاقتصادي، وتحسين منظومة الطرق وشبكات الاتصال.