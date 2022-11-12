تفاصيل مشاركة مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة في مؤتمر المناخ

قالت نورهان زينهم، مسؤول المشروعات بمكتب الشكاوي بالمجلس القومي للمرأة، إن جناح المجلس القومي للمرأة يتواجد في المنطقة الخضراء طوال فترة مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، ويضم مجموعة من المحاميين والأخصائيين النفسيين، لتقديم الدعم اللازم للمساعدة للشاكيات أو السيدات خلال فترة المؤتمر.

إدارة الحالة تجرى وفقا للقانون المصري

وأضافت «زينهم»، خلال لقاء ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلاميتين جاسمين طه زكي ونهى عبدالعزيز، اليوم السبت، أن إدارة الحالة تجرى من خلال تلقى الشكاوى الخاصة بالتعرض أو التعدي أو التحرش الجنسي، والمجرمين وفقا للقانون المصري ومدونة السلوك الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي.

وأوضح أنه يجرى وفقا للحالة تقديم الدعم النفسي الأولي أو المشورة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقا للقانون المصري ومدونة السلوك.

خط ساخن لتلقي شكاوى المرأة

وأوضحت أن فروع مكتب شكاوى المرأة تتواجد في كل المحافظات، كما يتواجد المكتب في جناح مؤتمر المناخ لتلقي الشكاوى خلال فترة المؤتمر، ويوجد خط ساخن 15115 متاح خلال فترة المؤتمر طوال 24 ساعة.