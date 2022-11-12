رئيس التحرير

أحمد الخطيب

ممثل رئيس COP 27: المفاوضات مستمرة في ملف «الخسارة والضرر»

كتب:

شريف سليمان
02:34 م | السبت 12 نوفمبر 2022
السفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص لرئيس مؤتمر الأطراف COP 27

السفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص لرئيس مؤتمر الأطراف COP 27

قال السفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص لرئيس مؤتمر الأطراف COP 27، إنَّه ليس من المناسب التحدث عن النجاحات يومًا بيوم، موضحًا أن قضية «الخسارة والضرر» يتمّ التقدم فيها بشكل جيد، ولكن ليس من المناسب الحكم على نجاح أو عدم نجاح قضية معينة في وقت قصير.

المحادثات ستؤتي بنتائج مثمرة

وأضاف الممثل الخاص لرئيس مؤتمر المناخ، خلال مؤتمر صحفي، على هامش مشاركته في قمة المناخ COP27: «هناك عدة جوانب حول تناول قضية التمويل وآلياته وهذا من خلال خلق العديد من النماذج، ولا يوجد شخص واحد أنكر قضية المعاناة وقضية أن التمويل يجب أن يتم بشكل عاجل، وأنا متأكد من أن المحادثات سوف تؤتي بنتائج مثمرة وسنستشعر ذلك بعد نهاية اللقاءات».

لجنة خاصة بالتكيف

وتابع: «هناك لجنة خاصة بالتكيف ولم أتلقَ أخر تحديثات منها، ولاتزال المفاوضات مستمرة بينما نحن نتحدث، وبالتالي عليّ أن أعود بعد ذلك لكي أقول ما حدث تفصيلا، لم تنتهِ المباحثات بعد، نحن في منتصف الطريق ولا نستطيع أن نحكم في هذه المرحلة».

اقرأ المزيد:

الحوار الوطني ينظم جلسة «العدالة المناخية وقضايا البيئة» في COP27

ممثل رئيس COP27: إضافة 8 بنود جديدة في قمة المناخ العام الجاري

مدير «الإيسيسكو»: مصر أثبتت قدرتها على تنظيم مؤتمرات عالمية في COP27

ممثل رئيس «COP27»: مشاركة بايدن تؤكد عودة واشنطن لعمل المناخ الدولي

وزير الخارجية: نثمن المشاركة الواسعة للمجتمع المدني في COP27

تزامنا مع COP27.. ملف خاص عن قضايا المناخ في مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية

مصر تطلق مبادرة «حياة كريمة لإفريقيا» في يوم «الزراعة والتكيف» بـ COP27

النائب محمد زين الدين: التعهدات الأمريكية بدعم مواجهة تغير المناخ دليل نجاح COP27
بقلم شريف سليمان