ممثل رئيس COP 27: المفاوضات مستمرة في ملف «الخسارة والضرر»

قال السفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص لرئيس مؤتمر الأطراف COP 27، إنَّه ليس من المناسب التحدث عن النجاحات يومًا بيوم، موضحًا أن قضية «الخسارة والضرر» يتمّ التقدم فيها بشكل جيد، ولكن ليس من المناسب الحكم على نجاح أو عدم نجاح قضية معينة في وقت قصير.

المحادثات ستؤتي بنتائج مثمرة

وأضاف الممثل الخاص لرئيس مؤتمر المناخ، خلال مؤتمر صحفي، على هامش مشاركته في قمة المناخ COP27: «هناك عدة جوانب حول تناول قضية التمويل وآلياته وهذا من خلال خلق العديد من النماذج، ولا يوجد شخص واحد أنكر قضية المعاناة وقضية أن التمويل يجب أن يتم بشكل عاجل، وأنا متأكد من أن المحادثات سوف تؤتي بنتائج مثمرة وسنستشعر ذلك بعد نهاية اللقاءات».

لجنة خاصة بالتكيف

وتابع: «هناك لجنة خاصة بالتكيف ولم أتلقَ أخر تحديثات منها، ولاتزال المفاوضات مستمرة بينما نحن نتحدث، وبالتالي عليّ أن أعود بعد ذلك لكي أقول ما حدث تفصيلا، لم تنتهِ المباحثات بعد، نحن في منتصف الطريق ولا نستطيع أن نحكم في هذه المرحلة».