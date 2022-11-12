الممثل الخاص لرئيس «COP 27»: ضرورة إظهار الدول جهد جماعي لمواجهة تغير المناخ

قال السفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص لرئيس مؤتمر الأطراف COP 27، إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمصر، تأتي في إطار رغبته وحرصه على المشاركة في مؤتمر الأطراف COP 27، وتأكيدًا على أن قضية المناخ هي تحدي وجودي، وأن الكل يجب أن يساهم فيه وأن كل دولة تريد أن تظهر للعالم بأنها تنفذ إجراءات وتريد الإسهام في هذا الجهد الجماعي الدولي.

وأضاف «أبو المجد»، خلال حواره عبر القناة الأولى: «أمريكا شهدت انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس، وحال ذلك دون حضوره في الشق الرئاسي، ولكن بدافع الحرص على أن يتواجد في هذا المؤتمر ويساهم ويلقي كلمة محورية حول الرؤية الأمريكية، ويؤكد للعالم الخارجي أن الولايات المتحدة تحت إدارته عادت إلى العمل الجماعي الدولي في هذا الخصوص، بعدما كانت إدارة الرئيس السابق ترامب انسحبت من اتفاق باريس».

وأشار الممثل الخاص لرئيس مؤتمر الأطراف COP 27، إلى أن بايدن يريد التأكيد على أن الحزب الذي ينتمي إليه وهو شخصيا شديد الحرص على التواجد على الساحة الدولية، ومن ثم جاءت كلمته كاشفة عن ذلك، إذ لفت إلى الإجراءات التي تم اتخاذها داخليا في الولايات المتحدة وتمرير تشريع بالغ الأهمية يتعلق بالداخل الأمريكي، وبخاصة أن واشنطن صاحب ثاني أكبر إسهامات في الانبعاثات.