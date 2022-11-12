ابنة يونس شلبي تكشف عن وصيته الأخيرة: «مكنش بيعاني من العزلة»

قالت سارة يونس شلبي، ابنة الفنان الراحل يونس شلبي، في ذكرى وفاة والدها، إن شخصية والدها الحقيقية، هي ذاتها التي تظهر على الشاشة، فكان يتسم بالمرح، لافتة إلى أنها كانت تبلغ من العمر 13 عاما عندما توفى.

يونس شلبي لم يعاني من العزلة

أضافت «شلبي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلاميتين جاسمين طه زكي ونهى عبدالعزيز، اليوم، أن الفنان يونس شلبي لم يعاني من العزلة قبل وفاته، متابعة: «مكنش فيه تجاهل من الممثلين، بالعكس كان فيه ناس كتيرة بتسأل عنه».

وأشارت إلى أن العديد نجوم الوسط الفني، كانوا على تواصل معه قبل وفاته، «ناس كتيرة أوي كانوا بيكلموه»، لافتة إلى أن والدها أوصاها قبل وفاته، بالاهتمام بالمذاكرة، والتركيز لتحقيق هدفها، وهذه كانت وصيته لأولاده كلهم.

وأوضحت أن «عمر» شقيقها، يتملك موهبة مثل والده الفنان الراحل، إضافة لحفيده، لافتة إلى أن أكثر الأعمال الفنية التي تحبها له مسرحية «العيال كبرت».

وأشارت إلى أن والدها لم يكن يأخذ رأي أحد في أعماله الفنية، «بيجيله ورق الشغل، ويقعد فترة يتدرب عليه ويشوف الشخصية ويتعامل معاها.. كانت دماغه بتعرف تختار أعماله بشكل كويس، ومكنش بيدخل حد في شغله».

عادل إمام كان أكثر الفنانين قربا لوالدها

وأفادت بأن أكثر الفنانين قربا لوالدها قبل رحيله، الفنان أحمد زكي وسعيد صالح، والفنان الكبير عادل إمام، «هما كانوا فريق واحد وكانوا أصحاب أوي، وقريبين من بعض».