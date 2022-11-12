ضبط 41 طن أرز قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، 41 طن أرز شعير لدى مزارعين لم يوردوها إلى أماكن التجمع التي حددتها المحافظة، لاستلام الأرز المورد، وجرى تحرير المحاضر اللازمة، ضد المخالفين.

تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، للتأكد من توريد الأرز الشعير والقمح للصوامع والشون.

وتفصيلا، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على وكيلة وزارة التموين، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، للتأكد من توريد الأرز الشعير والقمح للصوامع والشون المخصصة، تنفيذا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

ضرورة التصدي بكل حزم لظاهرة الغش التجاري

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة التصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجارى والتأكد من بيع الارز الابيض والدقيق وكافة السلع التموينية المدعمة من قبل الدوله للمواطنين طبقاً للأسعار المقررة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط 41 طن أرز قبل بيعهم في السوق السوداء

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شكلت إدارة تموين أولاد صقر، حملة للتأكد من توريد الأرز الشعير، وأسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة، وتحرير محاضر حيال المخالفين، وبلغ إجمالي كميه الأرز الشعير الذي لم يتم توريده 14 طن أرز.

وفي سياق متصل، قامت إدارة تموين صان الحجر برئاسة الاستاذ محمد عبدالله نوفل ومفتشي الإدارة بحمله تفتيشية ورقابية مفاجئة للتأكد من توريد الأرز الشعير وتم تحرير محاضر للمخالفين وتم ضبط 27، طن أرز شعير، وبلغ إجمالي كمية الأرز التي تم ضبطها وتوريدها لأماكن التجميع قدرها 41.2 طن أرز شعير.