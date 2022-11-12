صلاح عبدالله يودع «إيجار قديم» بمشهد مؤثر.. وتتر خاص لنهاية الحلقة 11

شهدت الحلقة 11 من مسلسل إيجار قديم، الذي يقوم ببطولته شريف منير ومحمد الشرنوبي وصلاح عبدالله، وفيدرا، أحداثا صدمت المتابعين؛ فبعد أجواء مبهجة بالاحتفال بعيد ميلاد «حسين»، الذي يجسد دوره الفنان صلاح عبدالله، انقلبت الأحداث رأسا على عقب.

المشهد الأخير في الحلقة 11 من إيجار قديم

وتمثل المشهد الأخير من الحلقة 11 من مسلسل إيجار قديم، في وفاة الأستاذ حسين، وهو الصديق المقرب لبطل العمل «رمزي» الذي يجسد دوره الفنان شريف منير.

وبعد الاحتفال بعيد ميلاد حسين بساعات محدودة، وسط أصدقائه وجيرانه، وبحضور ابنه الذي يجسده محمد الشرنوبي، اكتشف رمزي وفاة صديقه.

وانتهت الحلقة 11 من مسلسل إيجار قديم بتتر مميز، ومختلف عن التتر الثابت للعمل منذ بدء عرضه؛ لتتناسب الموسيقى التصويرية والتتر مع مشهد الوفاة المؤلم وصدمة الفنان شريف منير، واختار صناع العمل أن يكون لهذه الحلقة تحديدا تتر مختلف، تعبيرا عن التطورات التي تجرى في الأحداث المقبلة من العمل، فيما قام بصناعة الموسيقى التصويرية وتترات العمل محمد أبوذكري، الذي فضل أن يكون تتر الحلقة 11 مختلفا ليكتب نهاية ظهور الفنان صلاح عبدالله في الأحداث بمشهد وفاة شخصية «الأستاذ حسين».

أبطال مسلسل إيجار قديم

مسلسل إيجار قديم، بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، فيدرا، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، حنان سليمان، بسمة داوود، ولأول مره في الدراما إلهام وجدي.

والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، ويعرض حصريا على شاشة قنوات ON وON drama، ومنصة watch it، وتصدر المسلسل قائمة الأكثر مشاهدة للأسبوع الثاني على التوالي على المنصة.