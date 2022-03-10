آخر مستجدات مشروعات مدينة 15 مايو.. تنفيذ 11208 وحدات بالمرحلة الثانية

تعد مدينة 15 مايو إحدى مدن الجيل الأول، التي تتولى وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذها داخل إقليم محافظة القاهرة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن العام الماضي كان حافلا بالإنجازات والنجاحات التي حققتها الدولة المصرية في مختلف القطاعات.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، آخر مستجدات مشروعات مدينة 15 مايو، وفقا لما صدر في بيان لوزارة الإسكان والمرافق، وجهاز المدينة.

آخر مستجدات مشروعات مدينة 15 مايو

- جرى الانتهاء من تنفيذ 4824 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى من مشروع «سكن لكل المصريين».

- جرى الانتهاء من تنفيذ 11208 وحدات بالمرحلة الثانية، من محور منخفض الدخل، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين».

- جارٍ تنفيذ 792 وحدة أخرى ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين».

- جارٍ الانتهاء من تنفيذ 7392 وحدة سكنية مرحلة ثالثة.

- جارٍ تنفيذ 670 وحدة أخرى، مرحلة ثالثة بمدينة 15 مايو.

- جارٍ العمل بالطرق في مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة النرجس.

- جرى الانتهاء من تنفيذ وحدات مشروع زهور 15 مايو «الزرايب سابقا»، بعدد 42 عمارة سكنية، تضم 1008 وحدات سكنية، انتهى تنفيذها.

- جرى الانتهاء من رفع كفاءة الطرق بالمرحلتين الأولى والثانية لـ24 مجاورة سكنية

- استكمال أعمال التطوير داخل المربعات السكنية لتلك المجاورات.

رفع كفاءة الجزيرة الوسطى

- جرى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى لطريق «B B»، وهو من الشرايين الرئيسية بالمدينة، نظرا لكونه خط الربط بين المجاورات بالمراحل الأولى والثانية والثالثة.

- جارٍ رفع كفاءة الطرق وتطوير المربعات والمجموعات السكنية الداخلية بين العمارات لمجاورات المرحلة الثالثة (23 – 33 – 35 – 36)؛ إذ بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع أكثر من 80% حتى الآن.

- جارٍ رفع كفاءة الطرق وتطوير المنطقة الصناعية الأولى (الخدمات المركزية) بمسطح 50 فدانا، بنسب تنفيذ متقدمة.

- جرى البدء في أعمال رفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية.

- استكمال أعمال تنسيق الموقع بمجاورات الامتداد «المرحلة الرابعة»، أرقام «7 - 8 - 9 – 10 – 11 - 12».

- جرى الانتهاء من أعمال الطرق وتخطيط الشوارع وتنسيق الموقع وأعمال الإنارة والزراعة بالكامل، لمشروع الإسكان المتوسط دار مصر.

- جرى الانتهاء من أعمال الطرق بمشروعات الإسكان الاجتماعي بمناطق «90 – 50 - 120 – 290» فدان بالكامل.