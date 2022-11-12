«حياة كريمة» تنعى ضحايا حادث ترعة الرياح التوفيقي بالدقهلية.. وتوجه بصرف مساعدات للأسر

نعت مؤسسة حياة كريمة، ضحايا حادث انقلاب أتوبيس ترعة الرياح التوفيقي بالدقهلية، الذي أسفر عن وفاة وإصابة العديد من المواطنين.

تعويضات لأسر المتوفين

وأكدت مؤسسة حياة كريمة، أنها ستقدم كل أنواع الدعم لضحايا ومصابي الحادث، ‎بالإضافة لتقديم واجب العزاء من خلال متطوعيها ومكتبها في محافظة الدقهلية.

50 ألف جنيه للمتوفى

وأشارت المؤسسة إلى تقديم تعويضات لأسر المتوفين والمصابين تقدر بـ50 ألف جنيه للمتوفى، و25 ألف جنيه للمصاب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بالرحمة، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنين الشفاء للمصابين.