بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

أصيب 5 أشخاص، في حادث تصادم بين سيارتين، بطريق مصر أسوان الزراعي السريع، بزمام مركز بني مزار في شمال محافظة المنيا.

تصادم سيارتين بالطريق السريع ببني مزار

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد زير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارة «تمناية»، وسيارة ملاكي، بالطريق الزراعي السريع مصر - أسوان أمام تمركز إسعاف مركز بني مزار، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

نقل 5 مصابين لمستشفى التكامل للطوارئ

بانتقال سيارات الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة والرعونة، مما أسفر عن إصابة كل من: سميحة أحمد حسن 36 عاما، أمنية منتصر عبد المحسن 17 عاما، مرفت ماهر أنور 38 عاما، حمادة يحيى محمد 21 عاما، منتصر عبد المحسن عبد الغفار 57 عاما، وجميعهم يقيمون بمدينة بني مزار.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى التكامل للطوارئ بالشيخ فضل إذ تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه إرتجاج وكسور وجروح، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وجرى التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.