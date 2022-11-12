السيطرة على حريق منزل و4 حظائر ماشية في أسيوط دون خسائر

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، على حريق اندلع في منزل و4 حظائر ماشية في قرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط في أسيوط، دون وقوع إصابات.

بلاغ باندلاع حريق في منزل و4 حظائر مواشي

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد باندلاع حريق بقرية بني شقير دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والإطفاء والأجهزة التنفيذية وضباط مباحث مركز منفلوط، وتبين اندلاع الحريق في منزل و4 حظائر مواشي دون وقوع أي خسائر بشرية.

ونتج عن الحريق احتراق أثاثات المنزل وكميات من البوص وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وعدم امتداده إلى المنازل المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 12 شخصا في حادث تصادم بأسيوط

وفي سياق آخر وقع حادث تصادم بين سيارتين أحداهما نقل وأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز القوصية ونتج عنها إصابة 12 شخصا بحروح وكسور متفرقة بإنحاء الجسم.