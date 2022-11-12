حسين فهمي: وضعت خبرتي مع مجهود الشباب لإنجاح مهرجان القاهرة السينمائي

ساعات قليلة وتنطلق فعاليات الدورة رقم 44 من مهرجان القاهرة السينمائي بعد أن عاد إليه الفنان حسين فهمي رئيسا بعد غياب دام ما يقرب من 20 عاما من دورة عام 2001.

حسين فهمي: المهرجان جزء من حياتي

تحدث الفنان الكبير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الجديدة عن التحديات والظروف التي واجهته قائلا لـ «الوطن»: «مهرجان القاهرة السينمائي أصبح جزءا أصيلا من مشوار حياتي، فهذه هي المرة الثانية التي أتولى فيها رئاسته، حتى في الدورات التي لم أكن فيها رئيسه، كنت رئيس لجنة تحكيمه، ولذلك أعتبر المهرجان جزءا لا يتجزأ من حياتي».

حسين فهمي: وضعت خطة عمل مع الشباب

أضاف «وحين ما عرض علي المهرجان مرة أخرى، رأيت أني قادر على التجديد والتطوير فيه لم أتردد مطلقا، بل وافقت ووضعت خطة عمل مع فريق عملي الذى كان يعتمد على عنصر الشباب، لأنهم يقدمون لي كل ما هو جديد علي، فربما أنا معي الخبرة السينمائية، والمعرفة الفنية، ولكنهم يمتلكون أدوات العصر الجديد التي ربما لا أكون متطورا فيما، فنحن في الماضي كان نتعامل مع أسطوانات الأفلام الكبيرة لتصوير أعمالنا السينمائية ولكن الآن أصبح الأمر أسهل».