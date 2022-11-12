رئيس التحرير

أحمد الخطيب

وزيرة الثقافة وحسين فهمي يتفقدان التجهيزات النهائية لمهرجان القاهرة السينمائي

كتب:

بسمة شطا
03:01 م | السبت 12 نوفمبر 2022
وزيرة الثقافة وحسين فهمي يتابعان تجهيزات المهرجان

وزيرة الثقافة وحسين فهمي يتابعان تجهيزات المهرجان

حرصت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على تفقد اللمسات النهائية للتجهيزات والترتيبات بدار الأوبرا المصرية، المتعلقة بافتتاح فعاليات النسخة 44 من المهرجان، التي تُقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

شملت الجولة التفقدية لوزيرة الثقافة وحسين فهمي، الوقوف على حالة التجهيزات الخاصة بالسجادة الحمراء، المُخصصة لاستقبال ضيوف المهرجان وحالة الجاهزية لمسارح الأوبرا المتعددة المستضيفة للمهرجان وكذلك كل الترتيبات الخاصة بتوفير سبل الراحة للضيوف.

وزيرة الثقافة في جولة تفقدية لمهرجان القاهرة

وأعربت وزيرة الثقافة، عن تفاؤلها وثقتها في تنظيم مهرجان يليق بقيمة ومكانة مصر وقوتها الناعمة.

اقرأ المزيد:

مواعيد عرض فيلم «رحلة يوسف» في مهرجان القاهرة السينمائي

مصمم الصوت محمد صلاح يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي بـ4 أفلام

عرض 3 أفلام كلاسيكية مرممة في مهرجان القاهرة السينمائي

علي السبع يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي بفيلم «من عمل الشيطان»
بقلم بسمة شطا