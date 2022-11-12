وزيرة الثقافة وحسين فهمي يتفقدان التجهيزات النهائية لمهرجان القاهرة السينمائي

حرصت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على تفقد اللمسات النهائية للتجهيزات والترتيبات بدار الأوبرا المصرية، المتعلقة بافتتاح فعاليات النسخة 44 من المهرجان، التي تُقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

شملت الجولة التفقدية لوزيرة الثقافة وحسين فهمي، الوقوف على حالة التجهيزات الخاصة بالسجادة الحمراء، المُخصصة لاستقبال ضيوف المهرجان وحالة الجاهزية لمسارح الأوبرا المتعددة المستضيفة للمهرجان وكذلك كل الترتيبات الخاصة بتوفير سبل الراحة للضيوف.

وزيرة الثقافة في جولة تفقدية لمهرجان القاهرة

وأعربت وزيرة الثقافة، عن تفاؤلها وثقتها في تنظيم مهرجان يليق بقيمة ومكانة مصر وقوتها الناعمة.