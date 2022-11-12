طقس المنيا من غدا الأحد إلى الجمعة.. معتدل نهارا وانخفاض الحرارة ليلا

يسود طقس معتدل مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلا على مدن ومراكز محافظة المنيا بدءا من غدا الأحد وحتى الجمعة المقبلة، وذلك بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، البيان الذي أصدرته هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس المتوقعة بإقليم شمال الصعيد، ويضم محافظات: بني سويف، الفيوم، والمنيا على مدار الأسبوع الجاري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا الأحد في محافظة المنيا: 27 عظمى - 15 صغرى، الإثنين 25-14، الثلاثاء 26-14، الأربعاء 25-13، الخميس 25-15، والجمعة 25-15.

ارتداء الملابس الشتوية

وكانت هيئة الأرصاد الجوية نوهت باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقع سقوطها في عدد من المحافظات خاصة بالسواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري وصحراء مطروح وحلايب وشلاتين.

ويحرص المواطنون في محافظة المنيا على ارتداء الملابس الشتوية في الصباح الباكر وفي ساعات الليل المتأخرة إذ تنخفض الحرارة بمعدل 10 درجات في الليل.